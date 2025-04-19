Новая оболочка может дебютировать вместе со складными Galaxy Z в начале августа.

В сети появился список устройств Samsung, которые получат следующую версию прошивки – One UI 8 на базе Android 16. Информацию о них выложили на портале SamMobile, регулярно отслеживающий выход новых прошивок для аппаратов производителя.

One UI 8 станет небольшим обновлением, сосредоточенным на улучшении функций, добавленных в One UI 7 – авторы портала протестировали раннюю версию ОС на Galaxy Z Flip 6. Ожидается, что ее развертывание стартует ближе к началу августа и растянется до конца года.

Полный перечень выглядит так:

Видео дня

Линейка Galaxy S:

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 Edge;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24+;

Galaxy S24;

Galaxy S24 FE;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S23+;

Galaxy S23;

Galaxy S23 FE;

Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S22+;

Galaxy S22;

Galaxy S21 FE.

Линейка Galaxy Z:

Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z Fold6;

Galaxy Z Fold5;

Galaxy Z Flip6;

Galaxy Z Flip5;

Galaxy Z Fold4;

Galaxy Z Flip4.

Линейка Galaxy A:

Galaxy A73;

Galaxy A56;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A53;

Galaxy A36;

Galaxy A35;

Galaxy A34;

Galaxy A33;

Galaxy A25;

Galaxy A24;

Galaxy A23;

Galaxy A15 (LTE+5G);

Galaxy A14 (LTE+5G);

Galaxy A16 (LTE+5G);

Galaxy A06.

Линейка Galaxy F:

Galaxy F55;

Galaxy F54;

Galaxy F34;

Galaxy F16;

Galaxy F15;

Galaxy F06.

Линейка Galaxy M:

Galaxy M56;

Galaxy M55s;

Galaxy M55;

Galaxy M54;

Galaxy M34;

Galaxy M53;

Galaxy M33;

Galaxy M16;

Galaxy M15;

Galaxy M06.

Планшеты Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10+;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 FE;

Galaxy Tab S10 FE+;

Galaxy Tab S9 FE+;

Galaxy Tab S9 FE;

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G);

Galaxy Tab A9;

Galaxy Tab A9+.

Список устройств, которые обновятся до Android 16, пока не окончательный и, без сомнений будет расширен новыми моделями. В частности, готовящийся к выпуску ультратонкий Galaxy S25 Edge также гарантированно получит Android 16.

Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.

OneUI – фирменная оболочка всех устройств Samsung. Обновления выходят стабильно каждый год, но в 2024 году что-то пошло не так и большинство владельцев Galaxy по-прежнему ждут начала развертывания стабильной версии One UI 7.

Известно, что Samsung до конца 2025 года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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