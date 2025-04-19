В сети появился список устройств Samsung, которые получат следующую версию прошивки – One UI 8 на базе Android 16. Информацию о них выложили на портале SamMobile, регулярно отслеживающий выход новых прошивок для аппаратов производителя.
One UI 8 станет небольшим обновлением, сосредоточенным на улучшении функций, добавленных в One UI 7 – авторы портала протестировали раннюю версию ОС на Galaxy Z Flip 6. Ожидается, что ее развертывание стартует ближе к началу августа и растянется до конца года.
Полный перечень выглядит так:
Линейка Galaxy S:
- Galaxy S25;
- Galaxy S25+;
- Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S25 Edge;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S23+;
- Galaxy S23;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy S22+;
- Galaxy S22;
- Galaxy S21 FE.
Линейка Galaxy Z:
- Galaxy Z Fold Special Edition;
- Galaxy Z Fold6;
- Galaxy Z Fold5;
- Galaxy Z Flip6;
- Galaxy Z Flip5;
- Galaxy Z Fold4;
- Galaxy Z Flip4.
Линейка Galaxy A:
- Galaxy A73;
- Galaxy A56;
- Galaxy A55;
- Galaxy A54;
- Galaxy A53;
- Galaxy A36;
- Galaxy A35;
- Galaxy A34;
- Galaxy A33;
- Galaxy A25;
- Galaxy A24;
- Galaxy A23;
- Galaxy A15 (LTE+5G);
- Galaxy A14 (LTE+5G);
- Galaxy A16 (LTE+5G);
- Galaxy A06.
Линейка Galaxy F:
- Galaxy F55;
- Galaxy F54;
- Galaxy F34;
- Galaxy F16;
- Galaxy F15;
- Galaxy F06.
Линейка Galaxy M:
- Galaxy M56;
- Galaxy M55s;
- Galaxy M55;
- Galaxy M54;
- Galaxy M34;
- Galaxy M53;
- Galaxy M33;
- Galaxy M16;
- Galaxy M15;
- Galaxy M06.
Планшеты Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S10+;
- Galaxy Tab S10 Ultra;
- Galaxy Tab S10 FE;
- Galaxy Tab S10 FE+;
- Galaxy Tab S9 FE+;
- Galaxy Tab S9 FE;
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G);
- Galaxy Tab A9;
- Galaxy Tab A9+.
Список устройств, которые обновятся до Android 16, пока не окончательный и, без сомнений будет расширен новыми моделями. В частности, готовящийся к выпуску ультратонкий Galaxy S25 Edge также гарантированно получит Android 16.
Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.
OneUI – фирменная оболочка всех устройств Samsung. Обновления выходят стабильно каждый год, но в 2024 году что-то пошло не так и большинство владельцев Galaxy по-прежнему ждут начала развертывания стабильной версии One UI 7.
Известно, что Samsung до конца 2025 года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.