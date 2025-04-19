Какие Samsung получат One UI на базе Android 16: есть полный список / фото SamMobile

В сети появился список устройств Samsung, которые получат следующую версию прошивки – One UI 8 на базе Android 16. Информацию о них выложили на портале SamMobile, регулярно отслеживающий выход новых прошивок для аппаратов производителя.

One UI 8 станет небольшим обновлением, сосредоточенным на улучшении функций, добавленных в One UI 7 – авторы портала протестировали раннюю версию ОС на Galaxy Z Flip 6. Ожидается, что ее развертывание стартует ближе к началу августа и растянется до конца года.

Полный перечень выглядит так:

Видео дня

Линейка Galaxy S:

  • Galaxy S25;
  • Galaxy S25+;
  • Galaxy S25 Ultra;
  • Galaxy S25 Edge;
  • Galaxy S24 Ultra;
  • Galaxy S24+;
  • Galaxy S24;
  • Galaxy S24 FE;
  • Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy S23+;
  • Galaxy S23;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy S22+;
  • Galaxy S22;
  • Galaxy S21 FE.

Линейка Galaxy Z:

  • Galaxy Z Fold Special Edition;
  • Galaxy Z Fold6;
  • Galaxy Z Fold5;
  • Galaxy Z Flip6;
  • Galaxy Z Flip5;
  • Galaxy Z Fold4;
  • Galaxy Z Flip4.

Линейка Galaxy A:

  • Galaxy A73;
  • Galaxy A56;
  • Galaxy A55;
  • Galaxy A54;
  • Galaxy A53;
  • Galaxy A36;
  • Galaxy A35;
  • Galaxy A34;
  • Galaxy A33;
  • Galaxy A25;
  • Galaxy A24;
  • Galaxy A23;
  • Galaxy A15 (LTE+5G);
  • Galaxy A14 (LTE+5G);
  • Galaxy A16 (LTE+5G);
  • Galaxy A06.

Линейка Galaxy F:

  • Galaxy F55;
  • Galaxy F54;
  • Galaxy F34;
  • Galaxy F16;
  • Galaxy F15;
  • Galaxy F06.

Линейка Galaxy M:

  • Galaxy M56;
  • Galaxy M55s;
  • Galaxy M55;
  • Galaxy M54;
  • Galaxy M34;
  • Galaxy M53;
  • Galaxy M33;
  • Galaxy M16;
  • Galaxy M15;
  • Galaxy M06.

Планшеты Galaxy Tab:

  • Galaxy Tab S10+;
  • Galaxy Tab S10 Ultra;
  • Galaxy Tab S10 FE;
  • Galaxy Tab S10 FE+;
  • Galaxy Tab S9 FE+;
  • Galaxy Tab S9 FE;
  • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G);
  • Galaxy Tab A9;
  • Galaxy Tab A9+.

Список устройств, которые обновятся до Android 16, пока не окончательный и, без сомнений будет расширен новыми моделями. В частности, готовящийся к выпуску ультратонкий Galaxy S25 Edge также гарантированно получит Android 16.

Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые в 2025 году исчерпали квоту "апдейтов" ОС. Среди них – Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели.

OneUI – фирменная оболочка всех устройств Samsung. Обновления выходят стабильно каждый год, но в 2024 году что-то пошло не так и большинство владельцев Galaxy по-прежнему ждут начала развертывания стабильной версии One UI 7.

Известно, что Samsung до конца 2025 года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6. 

Вас также могут заинтересовать новости: