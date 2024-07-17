Теперь новейшую iOS 18 могут скачать все желающие: как обновить свой Айфон

Обновиться можно на iPhone XS/XR и новее.

Apple выпустила первые публичные "беты" своих новых мобильных платформ iOS 18 и iPadOS 18. Таким образом, все владельцы поддерживаемых iPhone и iPad могут оценить функционал новых ОС за два месяца перед финальным выпуском.

Отметим, что ИИ-функции Apple Intelligence пока что остаются недоступным и в полном виде заработают только в 2025 году. Впрочем, для их работы все равно потребуется iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, на более старых моделях они не поддерживаются.

Как установить iOS 18 на свой iPhone

Заходим на сайт бета-тестирования Apple.

Жмем "Зарегистрироваться" – вам будет предложено войти в систему, используйте свой Apple ID и пароль.

Теперь идем в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО" > "Бета-обновления" и выбираем iOS 18 Public beta в списке;

Перезагружаем устройство и скачиваем прошивку снова в этом же меню.

В случае с iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 и visionOS 2 порядок действий аналогичный.

Видео дня

Добавим, что перед установкой новой iOS рекомендуется сделать резервную копию iPhone. Это необходимо на случай, если что-то пойдет не так во время установки, либо вы решите откатиться на iOS 17.

Делается это просто: идет по пути Apple ID → iCloud → "Резервная копия" и активируем тумблер "Резервная копия iCloud". Готово.

Кто сможет обновиться до iOS 18

Поскольку Apple снова решила не лишать ни одну из своих яблочных моделей поддержки, с совместимостью все просто. Если ваш девайс обновился до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

Вся линейка iPhone 15

Вся линейка iPhone 14

Вся линейка iPhone 13

Вся линейка iPhone 12

Вся линейка iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 и 2022)

iOS 18 называют одним из самых масштабных обновлений ПО для iPhone за последние годы. Появилось огромное количество дополнительных настроек, которые касаются кастомизации – теперь любой пользователь может менять рабочий стол iPhone под свои нужды и потребности, прямо как на Android. Еще переработали внешний вид "Пункта управления", добавили "Игровой режим", "Управление взглядом" и много чего еще.

Пока что iOS 18 находится в бете, а для всех она выйдет в сентябре, вместе с новыми iPhone 16. Подтверждено, что Pro-модели получат серьезный апгрейд по части дисплея и камеры. Тогда как обычные модели в этом году предложат минорный апгрейд, включающий вертикальные камеры и кнопку "Действие".

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