Energizer представила смартфон с батареей 28 000 мАч и весом 600 г / фото Energizer

Производитель батареек Energizer представил смартфон с "жирной" батареей на 28 000 мАч: это как у шести с половиной iPhone 15 Pro Max. Он поступит в продажу в октябре 2024 года по цене 249,99 евро (~10 000 грн).

Аккумулятор позволяет Energizer Hard Case P28K держатся 93 дня в режиме ожидания, 122 часа (более 5 дней) говорить по телефону или трое суток подряд смотреть видео. А еще через порт USB-C можно подзарядить другой девайс, пишет Android Authority.

Обратная сторона автономности – размеры: толщина смартфона составляет 28 мм (как три Айфона), а весит он почти 600 грамм. При этом внутренности защищены сертификацией IP69: это значит, что смартфон полностью пыле- и водонепроницаем и даже способен выдержать воздействие горячей воды под высоким напором. 

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В остальном по техническим характеристикам, это типичный бюджетный Android: у него 6.78-дюймовый IPS-дисплей, процессор MediaTek MT6789 и 8+256 ГБ памяти. Поддержки сетей 5G у смартфона нет, работает он под управлением ОС Android 14.

Фото Energizer Hard Case P28K 26 февраля 2024
Фото Energizer Hard Case P28K 26 февраля 2024
Фото Energizer Hard Case P28K 26 февраля 2024
Фото Energizer Hard Case P28K 26 февраля 2024

До этого рекорд по объему аккумулятора принадлежал Oukitel WP33 с 22 000 мАч. При этом он получил набор довольно уникальных фишек, которых нет у абсолютного большинства аппаратов на рынке.

Ранее специалисты составили рейтинг смартфонов с самой живучей батареей. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и доступные Android-гаджеты. Но все их объединяет то, что они способны выдержать не менее 13 часов непрерывного активного пользования.

В свою очередь УНИАН рассказывал о функции, которая "убивает" батарею и экран вашего телефона. На Android-девайсах она появилась уже давно, а вот на Айфонах дебютировала относительно недавно, поэтому многие о ней даже не знают.

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