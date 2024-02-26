Он поступит в продажу в октябре по цене 250 евро.

Производитель батареек Energizer представил смартфон с "жирной" батареей на 28 000 мАч: это как у шести с половиной iPhone 15 Pro Max. Он поступит в продажу в октябре 2024 года по цене 249,99 евро (~10 000 грн).

Аккумулятор позволяет Energizer Hard Case P28K держатся 93 дня в режиме ожидания, 122 часа (более 5 дней) говорить по телефону или трое суток подряд смотреть видео. А еще через порт USB-C можно подзарядить другой девайс, пишет Android Authority.

Обратная сторона автономности – размеры: толщина смартфона составляет 28 мм (как три Айфона), а весит он почти 600 грамм. При этом внутренности защищены сертификацией IP69: это значит, что смартфон полностью пыле- и водонепроницаем и даже способен выдержать воздействие горячей воды под высоким напором.

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В остальном по техническим характеристикам, это типичный бюджетный Android: у него 6.78-дюймовый IPS-дисплей, процессор MediaTek MT6789 и 8+256 ГБ памяти. Поддержки сетей 5G у смартфона нет, работает он под управлением ОС Android 14.

До этого рекорд по объему аккумулятора принадлежал Oukitel WP33 с 22 000 мАч. При этом он получил набор довольно уникальных фишек, которых нет у абсолютного большинства аппаратов на рынке.

Ранее специалисты составили рейтинг смартфонов с самой живучей батареей. В лидерах автономности есть как дорогостоящие флагманы, так и доступные Android-гаджеты. Но все их объединяет то, что они способны выдержать не менее 13 часов непрерывного активного пользования.

В свою очередь УНИАН рассказывал о функции, которая "убивает" батарею и экран вашего телефона. На Android-девайсах она появилась уже давно, а вот на Айфонах дебютировала относительно недавно, поэтому многие о ней даже не знают.

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