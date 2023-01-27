Популярный браузер научился блокировать приватные вкладки отпечатком пальца.

Команда Google выпустила свежее обновление фирменного браузера Chrome для Android. В него входят возможность блокировать приватные вкладки отпечатком пальца и другая дополнительная защита.

Так, теперь у пользователей есть возможность ограничить доступ к своим инкогнито-сессиям паролем или биометрией после закрытия браузера. К слову, Chrome для iOS оснащен этой функцией с 2021 года, сообщает портал TechCrunch.

Включить такой режим работы браузера можно в разделе "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность" → "Блокировать доступ к вкладкам инкогнито при закрытии Chrome".

Если такая опция еще не появилась, ее можно активировать через экспериментальные настройки. Для этого нужно перейти по следующему адресу (chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android) и перевести переключатель в состояние Enabled.

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После активации такого режима работы инкогнито-сессии пользователя будут заблокированы, то есть другой человек, воспользовавшись устройством, не сможет получить доступ к уже запущенным вкладкам его владельца. Для разблокировки потребуется задать пароль, либо использовать биометрические данные.

Кроме того, в Chrome на Android появились дополнительные функции для повышения безопасности пользователя. Например, браузер будет сканировать сохранение пароли и сообщать пользователям, был ли какой-либо из них скомпрометирован, а также отсеивать вредоносные расширения.

Напомним, недавно в браузере Chrome появился энергосберегающий режим. Он позволяет продлить время работы ноутбука без подзарядки.

Еще раньше в Chrome появился не менее полезный инструмент, который позволяет быстро перемещаться между открытыми вкладками, историями и закладкам. Отлично пригодится для любителей работать с кучей открытых вкладок.

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