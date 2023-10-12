Все они с запасом тянут любые приложения и игры и при этом не перегреваются.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu составили свежий рейтинг самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день, доступных на международном рынке. Он заметно отличается от аналогичного рейтинга для китайского рынка.

По состоянию на сентябрь, процессоры Snapdragon от Qualcomm прочно закрепились в лидерах – их чаще всего можно встретить во флагманских Android. Впрочем, один из процессоров конкурентов из MediaTek все же смог составить им конкуренцию.

Самым мощным Android-смартфоном в мире является Red Magic 8 Pro+ на базе чипа Snapdragon 8 Gen 2, дебютировавший еще в 2022 году. У смартфона 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ, он с запасом тянет любые приложения и игры и не перегревается.

Как утверждает в AnTuTu, встроенный кулер на 20 000 оборотов в минуту существенно помогает повысить производительность.

Также у него в арсенале есть игровой чип Red Core 2, который отвечает за геймерские фишки, вроде правильной работы триггеров, вибрации и подсветки. Видео дня

Второе место досталось Asus Phone ROG 7, а третье – Xiaomi 13. Примечательно, что более дорогая версия Xiaomi 13 Pro разместилась лишь на четвертом месте. В целом, победная десятка выглядит так:

Если вам трудно выбрать новый смартфон, специалисты AnTuTu также делились топом лучших Android-смартфонов 2023 года по соотношению цены и производительности. В самой бюджетной категории лидирует Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO11 Pro.

Что касается "народного" рейтинга, то больше всего в 2023 году пользователи довольны Honor Magic V2 – это самый легкий и тонкий смартфон в сегменте складных устройств. Кроме дорогих флагманов в топ-3 пробился недорогой аппарат Realme.

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