Он получил флагманскую камеру и быструю зарядку, а по некоторым характеристикам обходит флагманы Samsung и Apple.

Бренд Realme официально представил среднебюджетную серию Realme 12 Pro. Ключевым смартфоном стал 12 Pro Plus: это довольно примечательный аппарат, если исходить из соотношения цены и возможностей.

Основную ставку в Realme 12 Pro+ сделали на фотовозможностях: в основной камере установлен сенсор Sony IMX890 (1/1,56 дюйма) на 50 Мп с OIS. Также есть перископный модуль 64 Мп с 3Х оптическим и 120Х цифровым зумом. По сути, это среднебюджетный смартфон с флагманской камерой, пишет Phone Arena.

Еще одна фишка девайса – экран с частотой регулировки ШИМ 2160 Гц. Даже для не очень дорогих смартфонов это внушительный параметр. Как правило, обычно этот показатель в пять раз меньше. К примеру, у последнего Galaxy S24 и iPhone он не превышает 500 Гц.

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Среди других характеристик realme 12 Pro+

Экран: 6,7 дюйма, AMOLED, FHD+, 120 Гц, пиковая яркость 950 нит;

6,7 дюйма, AMOLED, FHD+, 120 Гц, пиковая яркость 950 нит; Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2; Память: 8/12 ГБ оперативной, 128/256 ГБ постоянной;

8/12 ГБ оперативной, 128/256 ГБ постоянной; Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт;

5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт; ОС: Android 14 (realme UI 5.0).

Стартовая версия realme 12 Pro+ обойдется в 360 долларов (около 13 000 грн). Максимальную модификацию с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти оценили в 410 долларов. В Европе новинки тоже должны появиться.

Realme 12 Pro похож на старшую модель по дизайну, но с чуть более простыми характеристиками: процессор Snapdragon 6 Gen 1, 32-Мп телевик вместо 64, а основной датчик 50-мегапиксельный Sony IMX882. Дисплей, аккумулятор и мощность зарядки же одинаковые. Цены на него стартуют с 315 долларов.

Ранее в этом месяце Realme уже выпустила ультрабюджетный смартфон за $65, который по характеристикам уделывает конкурентов. Тут и 90-герцовый IPS-экран, и большая батарея на 5000 мАч, и защита от влаги и пыли по стандарту IP54,

А если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился рейтингом самых производительных смартфонов на начало 2024 года. Так, лидер рейтинга по мощности обходит iPhone 15 Pro Max почти на 30%, при этом стоит в два раза дешевле.

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