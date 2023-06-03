Флагман Xiaomi 13 Ultra с самым ярким экраном в мире и камерой от Leica дебютирует на глобальном рынке уже 8 июня.

Xiaomi готовится к запуску глобальной версии своего нового флагмана – 13 Ultra. Аппарат получил наиболее передовые решения в индустрии и на сегодня может считаться одним из самых навороченных смартфонов не только в линейке китайского производителя, но и в принципе.

Компания уже подтвердила, что произойдет это 8 июня. Также ожидается, что в Европе будет представлена лишь одна конфигурация устройства – 12/512 ГБ. Причем, согласно многочисленным утечкам, стоимость смартфона может оказаться самой высокой среди Android-флагманов.

Ожидается, что в Европе Xiaomi 13 Ultra будет предлагаться по цене от €1,3 или €1,5 тыс. (от 51 или 60 тыс. грн). Напомним, что в Китае цены стартуют от 875 долларов (около 33 000 грн) за версию 12/256 ГБ.

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Xiaomi 13 Ultra –"убийца" флагманов Apple и Samsung

На фоне конкурентов флагман Xiaomi выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер: сразу 4 сенсора по 50 Мп каждый с "самой продвинутой" оптикой от Leica. Еще смартфон получил самый яркий дисплей в мире – пиковое значение составляет 2600 нит.

Основные спеки такие – 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2, батарея на 5000 мАч с зарядкой 90 Вт по проводу и 50 Вт беспроводной, а ОС представлена Android 13 с оболочкой MIUI 14.

Рейтинг удовлетворенности покупателей Xiaomi 13 Ultra, по данным АnTuTu, превысил 96%. Он разделил первое место с Realme 10 Pro+.

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