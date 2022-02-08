Прогресс – явление постоянное, и нам, как потребителям, было бы глупо не пользоваться его плодами. Показательный пример – осветительные приборы и лампочки на основе LED-элементов, которые бьют все рекорды по безопасности, экономичности и сроку службы.

Не исключено, что через каких-то 10-15 лет светодиодные лампы LED полностью вытесняют с прилавков морально и технически устаревшие лампочки накаливания. Почему? Все из-за реальных преимуществ, ставящих светодиоды вне конкуренции.

Основные плюсы

Хотите узнать больше об особенностях светодиодных осветительных приборов и их преимуществах по сравнению с другими аналогами? Мы кратко остановимся на основных преимуществах.

В десять раз экономичнее. Несмотря на то, что лампочку сложно назвать самым большим потребителем электроэнергии, в ежедневном счете за электричество своя доля у осветительных приборов все же есть. LED-светильники потребляют в 8-10 раз меньше ресурсов, чем лампочка накаливания, а это значит, что через какое-то время они окупают себя, а вы тратите на коммунальные услуги меньше.

Срок службы дольше. Из-за особенностей конструкции, лампы накаливания физически не рассчитаны на работу сроком более 1000 часов. Зачастую этот срок ниже. LED-аналог может работать и 10 тысяч часов и дольше. Конечно, исключения бывают, но если выбрать продукцию известного бренда, светодиодная лампочка проработает в 10 раз дольше лампы накаливания.

Возможность настройки. Опять же, из-за особенностей технологии LED, источники света на светодиодах можно легко настраивать по интенсивности света в зависимости от настроения и времени суток. Без вреда самой лампочке. Поэтому многие LED-светильники идут в комплекте с пультами.

LED-лампочка более безопасная. Лампа накаливания, даже не самая мощная, в процессе свечения разогревается до опасных температур – об нее не только можно обжечься, она также может стать причиной возгорания или, как минимум, порчи потолочного покрытия, торшеров и других материалов люстры или лампы.

LED-лампы могут быть дизайнерскими, интересными и уникальными. Так как LED-элементы не выдвигают особых требований к конструкции, как это делают лампы накаливания или лампы "с газом", форма и конструкция LED-приборов и лампочек может быть любой – от классической до очень необычной.

Где посмотреть и купить?

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