Причина – возможный выход нового доступного iPhone с поддержкой сетей пятого поколения в 2022 году.

Выход нового бюджетного Айфона может подтолкнуть почти полтора миллиарда Android-пользователей перейти в ряды фанатов Apple.

К такому выводу пришли аналитики брокерской и банковской компании JPMorgan, передает Reuters.

Читайте такжеТри iPad, пять Mac, AR-гарнитура и iPhone 14 без "челки": чего ждать от Apple в 2022 годуКак отмечают аналитики, в первую очередь перейти на iOS смогут владельцы Android-гаджетов начального и среднего уровня производства таких компаний, как Samsung и HUAWEI. Кроме того, около 300 млн. обладателей старых моделей iPhone могут приобрести новинку в основном из-за поддержки 5G.

Указывается, что немаловажную роль в этом сыграет программа trade-in с возможностью обмена старого Android-устройства на новенький Айфон со скидкой. Предположительно, обмен устройств позволит снизить стоимость смартфона до $269 – 369.

JP Morgan прогнозирует, что в 2022-м "купертиновцы" смогут продать 30 миллионов iPhone SE нового поколения, а в общей сложности поставит 250 миллионов телефонов, что на 10 миллионов больше, чем в прошлом финансовом году. Аналитики считают, что в долгосрочной перспективе iPhone SE с поддержкой 5G переманит на iOS примерно 1,4 миллиарда Android-пользователей.

По слухам, новый iPhone SE выйдет в первом квартале 2022 года, то есть в январе, феврале или марте. Предполагается, что новинка вряд ли будет кардинально отличаться от текущего поколения, хоть и обзаведётся обновленным процессором.

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Автор: Денис Пономаренко