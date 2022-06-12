Для этого не нужно ничего скачивать или устанавливать, а весь процесс занимает считанные минуты.

Возможно, вы не знали, но есть способы ускорить пользовательский интерфейс MIUI на бюджетных смартфонах Xiaomi. Для этого не нужно ничего скачивать и устанавливать, а весь процесс занимает считанные минуты.

Издание Gizchina перечислило лучшие лайфхаки по оптимизации смартфонов известного китайского бренда.

Включите расширение оперативной памяти

Команда Xiaomi начала активно внедрять эту функцию в свои смартфоны еще в прошлом году. В первую очередь она ориентирована для устройств начального и среднего уровня, чтобы на определенном этапе решить проблемы с зависанием.

Чтобы активировать функцию, необходимо найти соответствующий пункт в настройках смартфона "Расширение памяти" и перевести переключатель в нужное положение.

Включите автоматическую очистку кэша

Будь-то смартфон, планшет или даже настольный компьютер, очистка кеша должна быть частью вашей рутины. Чрезмерная загруженность памяти лишними файлами может привести к некорректной работе устройства.

Активировав эту опцию, можно выбрать, чтобы она автоматически очищала кеш каждый раз, когда вы блокируете экран смартфона. Сделать это можно следующим образом:

Открываем "Настройки" смартфона и переходим в пункт "Аккумулятор и производительность";

Отыскиваем меню "Экономия энергии", жмем на колесико справа вверху;

Выбираем "Очистить кеш, когда устройство заблокировано".

Заблокируйте рекламу системных приложений

Вы наверняка замечали, что при использовании системного приложения MIUI на вашем экране вылазит много рекламы. Она использует некоторые ресурсы оборудования, и может быть причиной зависания устройства.

Чтобы заблокировать рекламу, нужно настроить частный DNS. Для этого стоит ввести адрес "dns.adguard.com" в настройках.

Отключите системные анимации

Что касается этого метода, он актуален вообще для любого смартфона и "операционки". Если вы заметили, что ваш смартфон стал медленнее, попробуйте облегчить уровень анимации системы.

Сделать это можно следующим образом:

Открываем "Настройки" смартфона и переходим в меню разработчика.

Отыскиваем в списке три строчки, связанные с анимацией интерфейса.

Нажимаем на каждый из этих пунктов и уменьшаем уровень до 0,5х или отключаем анимацию полностью.

Как УНИАН уже писал, ранее Xiaomi расширила список устаревших смартфонов, которые больше не будут получать новые версии MIUI и апдейты безопасности. Иными словами, использовать их далее может быть небезопасно.

Также мы делились ежемесячным рейтингом самых выгодных Android-смартфонов. Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.

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