Возможно, вы не знали, но есть способы ускорить пользовательский интерфейс MIUI на бюджетных смартфонах Xiaomi. Для этого не нужно ничего скачивать и устанавливать, а весь процесс занимает считанные минуты.
Издание Gizchina перечислило лучшие лайфхаки по оптимизации смартфонов известного китайского бренда.
Включите расширение оперативной памяти
Команда Xiaomi начала активно внедрять эту функцию в свои смартфоны еще в прошлом году. В первую очередь она ориентирована для устройств начального и среднего уровня, чтобы на определенном этапе решить проблемы с зависанием.
Чтобы активировать функцию, необходимо найти соответствующий пункт в настройках смартфона "Расширение памяти" и перевести переключатель в нужное положение.
Включите автоматическую очистку кэша
Будь-то смартфон, планшет или даже настольный компьютер, очистка кеша должна быть частью вашей рутины. Чрезмерная загруженность памяти лишними файлами может привести к некорректной работе устройства.
Активировав эту опцию, можно выбрать, чтобы она автоматически очищала кеш каждый раз, когда вы блокируете экран смартфона. Сделать это можно следующим образом:
- Открываем "Настройки" смартфона и переходим в пункт "Аккумулятор и производительность";
- Отыскиваем меню "Экономия энергии", жмем на колесико справа вверху;
- Выбираем "Очистить кеш, когда устройство заблокировано".
Заблокируйте рекламу системных приложений
Вы наверняка замечали, что при использовании системного приложения MIUI на вашем экране вылазит много рекламы. Она использует некоторые ресурсы оборудования, и может быть причиной зависания устройства.
Чтобы заблокировать рекламу, нужно настроить частный DNS. Для этого стоит ввести адрес "dns.adguard.com" в настройках.
Отключите системные анимации
Что касается этого метода, он актуален вообще для любого смартфона и "операционки". Если вы заметили, что ваш смартфон стал медленнее, попробуйте облегчить уровень анимации системы.
Сделать это можно следующим образом:
- Открываем "Настройки" смартфона и переходим в меню разработчика.
- Отыскиваем в списке три строчки, связанные с анимацией интерфейса.
- Нажимаем на каждый из этих пунктов и уменьшаем уровень до 0,5х или отключаем анимацию полностью.
Как УНИАН уже писал, ранее Xiaomi расширила список устаревших смартфонов, которые больше не будут получать новые версии MIUI и апдейты безопасности. Иными словами, использовать их далее может быть небезопасно.
Также мы делились ежемесячным рейтингом самых выгодных Android-смартфонов. Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.
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