Обе видеокарты демонстрируют преимущество перед конкурентами в большинстве игр без трассировки лучей.

Видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT выходят на рынок уже завтра, а сегодня в сеть выложили результаты игровых тестов новых видеокарт. Как и предполагалось, они быстрее конкурентов от Nvidia в большинстве игр без трассировки лучей.

Согласно тестам, Radeon RX 7800 XT в среднем быстрее RTX 4070 на 6,9% в играх без трассировки лучей. При включении RT производительность заметно просаживается (на 11,6%), что ожидаемо, сообщает VideoCardz.

С Radeon RX 7700 XT аналогичная картина: без трассировки она на почти 16% быстрее конкурента в лице RTX 4060 Ti 16 ГБ и уступает с RT где-то на 5%, но не во всех играх.

Видео дня

Таким образом, при меньшей стоимости новинки AMD предлагают в среднем большую производительность. Кроме того, обе видеокарты будут поддерживать грядущую технологию FSR 3.0, которая удвоит количество кадров в играх по сравнению с FSR 2.0.

Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT поступят в продажу 6 сентября – в этот же день выходит Starfield. Их будут продавать за 499 долларов и 449 долларов соответственно.

Nvidia в преддверии выхода видеокарт Radeon RX даже снизила цену на RTX 4060 Ti с 16 ГБ: теперь ее продают за 449 долларов вместо 499 долларов. Таким образом RX 7700 XT будет стоить одинаково с RTX 4060 Ti 16 ГБ.

Вас также могут заинтересовать новости: