Сегодня во многих городах Украины дневная температура поднимается выше 30 градусов. Вместе с людьми от жары страдают и их мобильные девайсы, поэтому мы решили напомнить несколько простых советов, как использовать телефон в жару.

Наши смартфоны подвержены негативному воздействию погоды не только зимой, в холодрыгу, но и летом, в палящий зной. Экстремальные температуры могут вызвать перегрев любимого гаджета, что в свою очередь может привести к замедлению его работы. Кроме того, батарея смартфона под воздействием высоких температур может утратить свои характеристики и быстрее выйти из строя.

УНИАН собрал самые важные рекомендации о том, как использовать телефон в жару, чтобы избежать потенциальных проблем, и какая температура опасна для телефона.

Включите автояркость экрана

Прежде чем поговорить о том, как жара влияет на телефон, давайте позаботимся о собственном комфорте. Все мы хорошо знакомы с ситуацией, когда при ярком солнечном свете на экране ничего не возможно разглядеть.

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В подобных ситуациях настройка автоматической регулировки яркости, которая есть практически во всех смартфона, может стать надежным способом решения данной проблемы, особенно на солнце. Но стоит учесть, что в зависимости от вашей модели телефона, это не всегда может быть решением.

Как правильно заряжать смартфон летом

При зарядке смартфона он нагревается сам по себе, и этот эффект усиливается в условиях высокой температуры окружающего воздуха. Летом важно подходить к процессу зарядки с особым вниманием, соблюдая следующие рекомендации:

Не позволяйте телефону лежать на солнце во время зарядки.

Во время жары рекомендуется отказаться от быстрой зарядки, и выбрать блок питания послабее.

Для зарядки используйте либо оригинальные аксессуары, либо проверенные аналоги от известных производителей. Непроверенные зарядные устройства, особенно в жару, попадают в группу повышенного риска.

Заряжайте смартфон до уровня не более 80% батареи.

Воздержитесь от использования смартфона, когда он заряжается.

Если эти советы не помогут избежать нагрева телефона во время зарядки, не прибегайте к помощи радикальных мер, пытаясь охладить телефон в жаркую погоду. Например, совершенно точно не следует помещать его в морозильник, чтобы избежать резкого перепада температур, который негативным образом скажется на работе телефона.

Что делать если летом нагревается телефон

Если корпус смартфона горячий (и длительное время остается таким), то нужно включить режим экономии энергии – это ограничит работу процессора и ресурсоемких системных служб, тем самым уменьшив тепловыделения. Таким образом телефон быстрее охладится без необходимости его выключать.

Другой момент – если покрытие сотовой связи и сетей Wi-Fi неустойчивое, смартфон может, и скорее всего, будет нагреваться из-за попыток обеспечить стабильное подключение. В сложившейся ситуации рекомендуется переключиться с LTE на 3G/2G.

Ну, а самый простой способ охладить смартфон – просто выключить его минут на некоторое время, достаточно будет и 10 минут.

В целом, звучит очевидно, но постарайтесь держать смартфон в прохладном месте и не пользоваться им слишком долго в жару. А вообще, летний период – хорошее время, чтобы отдохнуть от гаджетов.

Ранее УНИАН рассказывал о не самом популярной процедуре в смартфоне, которую нужно выполнять хотя бы раз в пол года. Она поможет не только поддерживать заряд батареи на оптимальном уровне, но и увеличить срок жизни аккумулятора.

Также мы делились рекомендациями, почему не стоит заряжать смартфон до 100%, и какой процент заряда считается оптимальным.

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