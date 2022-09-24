В списке моделей есть и вышедший в 2019 году Mi A3 на "чистом" Android.

Компания Xiaomi расширила "черный список" устаревших устройств, которые больше не будут получать никаких обновлений, включая патчи безопасности.

Список пополнили модели Xiaomi Mi A3 и Mi CC9e, вышедшие на рынок в 2019 году. Ранее в этот список также были добавлены Xiaomi Mi 8, Mi 9 и Redmi 7A.

Отдельно стоит выделить Xiaomi Mi A3 – последнюю модель производителя, выпущенной по программе Android One. По сути, это знаменует собой конец инициативы Google, которая была направлена на создание доступных смартфонов с "чистой" версией Android ОС, без каких-либо оболочек сверху.

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Одним из наиболее ярких преимуществ таких телефонов было то, что они одними из первых, на ровне с Google-гаджетами, получали обновления ОС для платформы Android.

Напомним, ранее стало известно, что Android 13 не будет работать на смартфонах с менее 2 ГБ ОЗУ. Это значит, что новую операционку не получат совсем уж бюджетные телефоны. С другой стороны, таких девайсов на рынке не так и мало,

Операционная система Android 13 уже доступна для владельцев смартфонов Pixel 4 и новее. Параллельно Xiaomi начала распространять среди своих пользователей обновление MIUI 13.1 на базе новой ОС.

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