В описании говорится, что новая функция "уменьшает фоновые шумы во время телефонных разговоров".

В новой версии мобильной операционной системы Android 13 обнаружили функцию, наличие которой в Google решили не афишировать. Она называется Clear Calling ("Чистые звонки") и призвана уменьшить фоновые шумы во время телефонных разговоров.

Соответствующий пункт в настройках звука на телефоне обнаружил один из пользователей твиттера.

Согласно имеющейся информации, функция работает "в большинстве мобильных сетей", но "недоступна для звонков через Wi-Fi". При этом в описании указано, что содержание звонка не отправляется для анализа на сервера Google.

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В настоящий момент функция Clear Calling находится на стадии тестирования, однако ее уже можно активировать на смартфонах с Android 13 QPR1 Beta 1. Для этого нужно отправить следующую команду оболочки:

adb shell settings put global settings_enable_clear_calling true

После чего в "Настройках" в разделе "Звук и вибрация" появится соответствующий пункт Clear Calling.

Как УНИАН писал ранее, Google повысила минимальные требования к смартфонам для установки Android 13. Новое требование – не менее 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Операционная система Android 13 уже доступна для владельцев смартфонов Pixel 4 и новее. Параллельно Xiaomi начала распространять среди своих пользователей обновление MIUI 13.1 на базе новой ОС.

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