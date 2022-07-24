Компания больше не будет предоставлять для этих моделей обновления системы и техобслуживания.

Xiaomi обновила "черный список" устаревших смартфонов, для которых производитель прекращает официальную поддержку и послепродажное обслуживание.

Всего там 7 смартфонов, сообщает Gizchina.

С 1 июля 2022 года список пополнили Xiaomi Mi Max 3, Mi Mix 3, Xiaomi Mi 8, Mi 8 Discovery Edition, Mi Play, а также Redmi S2 и Redmi 6 Pro.

Компания больше не будет предоставлять для этих моделей обновления системы и патчи безопасности, а в авторизованных сервисных центрах их примут на ремонт только при наличии необходимых запчастей.

К слову, большинство из вышеперечисленных моделей были выпущено в 2018 году, и на момент полного прекращения поддержки им "стукнуло" пять лет. Например, Xiaomi MI 8 был флагманской моделью компании в 2018 году и на момент выхода мог похвастаться самым топовым железом на рынке.

Ранее УНИАН делился полным перечнем смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут рассчитывать на обновление до Android 13 после релиза системы.

Известно, что платформа Android 13 предложит как минимум 4 интересных нововведения по сравнению с актуальной версией фирменной мобильной ОС. Ожидается, что финальная версия "операционки" дебютирует для широкой публики в начале осени.

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