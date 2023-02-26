Помимо своей основной функции, Wi-Fi роутеры способны выполнять массу других весьма полезных задач. И о них мало кто знает.

Почти у каждого сегодня есть домашняя сеть на основе Wi-Fi-маршрутизатора. Однако немногие догадываются, что привычный девайс для беспроводного доступа в интернет может выполнять ряд довольно полезных функций.

Такие дополнения "прокачают" вашу сеть Wi-Fi и сделают ее еще более удобной при ежедневном использовании. Рассмотрим, на какие возможности роутеров стоит в первую очередь обратить внимание.

Полезные функции роутера, о которых вы могли не знать

1. VPN

Чтобы защитить себя в информационном пространстве, пользователи привыкли использовать VPN-программы или расширения для браузера. Однако мало кто знает, что такую же функцию может обеспечить ваш роутер. Для этого необходимо найти надежного VPN-провайдера, который предоставляет соответствующие услуги (чаще всего это платные сервисы).

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Обычно подключение после этого происходит за пару минут: после того, как вы получите все необходимые данные, достаточно зайти в интерфейс маршрутизатора и в соответствующем разделе ввести получению информацию. Теперь ваш реальный IP-адрес не будет виден для других сервисов, а ранее заблокированные ресурсы станут доступны.

2. USB-порт

Чаще всего USB-порты в роутерах используются для подключения принтеров, но также они могут быть задействованы для создания локального облачного хранилища или подключения дополнительного источника интернет-соединения.

3. Облачное хранилище

Для создания облачного хранилища необходимо дополнительное оборудование в виде накопителя. В качестве такого накопителя может выступать как стандартная флешка, так и полноценный внешний жесткий диск. Далее необходимо подключить все это дело через веб-интерфейс, установить параметры доступа и можно пользоваться.

Данные с накопителя будут доступны для всех подключенных к роутеру устройств. Такое хранилище может выполнять самые разные задачи, но наиболее распространенными из них: удаленный просмотр видео через Smart TV или организация видеонаблюдения.

4. Резервный Интернет

Тот же USB в роутере может выполнять роль WAN-порта. Если по какой-то причине ваш провайдер не может обеспечить доступ в сеть Интернет, то вы можете самостоятельно подключить к USB-порту модем либо смартфон с настроенным тарифом.

5. Усиление сигнала

Эта "фишка" актуальна для тех, у кого есть лишний рабочий роутер, который пилится в шкафу. Такой маршрутизатор без проблем справится с ролью репитера, то есть усилителя сигнала для больших помещений. Систему роутеров вы можете создать беспроводным либо проводным способом.

Качественный роутер имеет решающее значение для быстрого и надежного подключения к интернету, но попытка выбрать лучший может быть сложной и утомительной. УНИАН рассказал о нюансах, на которые следует обратить внимание при выборе.

Также мы делились советам, как ускорить домашний Wi-Fi до максимума. Они актуальны как для владельцев больших частных домов, так и жителям квартир с толстыми стенами.

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