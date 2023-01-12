Подключение к интернету в условиях отсутствия света - выполнимая задача, но нужно знать несколько деталей.

За два года карантина многие украинцы привыкли работать удаленно из дома. Да и вообще, интернет в квартире давно стал неотъемлемой частью жизни. Но отключение света вносит значительные коррективы в уже наладившиеся процессы и перед нами остро стал вопрос, как подключить Wi-Fi без света.

Как подключить Wi-Fi в квартире быстро

Чтобы подключиться к Wi-Fi в квартире, нужно чтобы в помещение был заведен интернет, а у вас был Wi-Fi роутер. Можно, конечно, попробовать воспользоваться соседским интернетом. Но, во-первых, это нечестно, во-вторых, он наверняка будет под паролем, в-третьих, это может быть небезопасно для вашей личной информации - например, банковских паролей.

В общем, чтобы Wi-Fi появился в квартире - нужно подключится к интернет-провайдеру, который есть в вашем доме. Роутер можно взять в аренду у провайдера (часто это будет стоит символическую 1 грн в месяц), купить у провайдера (некоторые даже рассрочку предлагают), либо купить в любом магазине бытовой техники. Обойдется это вам от 300 до 2000 гривен, в зависимости от модели. Настроить Wi-Fi вам помогут сотрудники провайдера при подключении.

Как найти сеть Wi-Fi - советы

Чтобы подключиться к интернету через Wi-Fi на вашем устройстве, будь-то смартфон, ноутбук или планшет, должен быть включен соответствующий режим. Символ Wi-Fi стандартный для всех и выглядит как некий треугольник из нескольких изогнутых полосочек, направленных выпуклой стороной вверх. На ноутбуках и компьютерах на ОС Windows его можно найти в разделе "Беспроводное подключение". Если режим включен, устройство найдет все доступные Wi-Fi сети. Вам нужно лишь выбрать ту, к которой подключаетесь, ввести пароль, если он есть, и собственно все.

Как подключить Wi-Fi без света - рекомендации

Подключиться к Wi-Fi в квартире, если нет света, непросто, поскольку для интернета нужно электричество, причем не только вам, но и вашему провайдеру. Поэтому сперва нужно убедиться, что при отсутствии света в доме оборудование вашего интернет-провайдера тоже работает на резервных источниках питания. Если нет, то интернета у вас не будет, даже если вы запитаете свой роутер. Обычно, в доме есть несколько провайдеров, и какой-то из них использует технологию GPON (гигабитная пассивная оптоволоконная сеть), и может работать при отключении электроэнергии.

Чтобы Wi-Fi работал без света, нужно запитать модем и роутер, принимающий сигнал с кабеля провайдера. Это можно сделать при помощи павербанка, источника бесперебойного питания, генератора и тому подобное. Главное помнить о безопасности - генераторы на бензине и дизеле нельзя ставить в закрытых помещениях, а автомобильные аккумуляторы могут выделять токсичные вещества.

Время работы зависит от мощности вашего источника питания. Вам понадобятся два павербанка - по одному для роутера и оптического терминала, а также два USB-провода DC размером 5,5 мм х 2,1 мм.

Как подключить беспроводной Wi-Fi - лайфхак

Если с домашним интернетом не складывается, можно подключиться к Wi-Fi в квартире при помощи смартфона. Большинство моделей способны работать в качестве роутера и раздавать мобильный интернет на другие устройства. Этот вариант работает, если у вас есть мобильный интернет, поскольку от отключений света страдают и вышки мобильных операторов.

Для этого на смартфоне нужно включить режим точки доступа, и тогда другие устройства увидят эту сеть Wi-Fi и смогут к ней подключаться. Не забудьте поставить пароль, чтобы недобросовестные соседи не сжигали ваши мобильные гигабайты. Минус такого варианта - смартфон может нагреваться больше обычного и будет быстрее разряжаться.

Некоторые модели Wi-Fi-роутеров работают не только от проводного интернета, но и от мобильного. Для этого нужна свободная SIM-карта, которая вставляется в роутер и ловит сеть 3G или 4G.

Есть несколько видов таких роутеров. Некоторым нужно электричество, а есть модели, которые можно вставить в USB-разъем ноутбука и они будут питаться от него, и раздавать интернет от мобильного оператора.

Как включить точку доступа на Android и iPhone - пошаговая инструкция

Раз смартфон можно использовать как модем, давайте разберем, как включить точку доступа на Андроиде и Айфоне.

Если ваш смартфон на операционной системе Android, сделайте следующие шаги: свайпните по экрану сверху вниз, найдите и клацните по значку "Точка доступа". Теперь ваш телефон раздает Wi-Fi, и другие ваши устройства можно к этой сети подключить. Если зажать значок "Точка доступа" - откроется меню с настройками этого режима, где можно придумать название сети, задать пароль для подключения, выбрать диапазон частот - 2,4 или 5 ГГц.

То же самое можно сделать через меню "Настройки": находим раздел "Подключения", далее - "Мобильная точка доступа и модем" и затем "Мобильная точка доступа". Переместив ползунок, вы включите или выключите раздачу Wi-Fi, а тапнув по разделу - откроете настройки режима.

Чтобы включить точку доступа на Айфоне, нужно зайти в меню "Параметры", в разделе "Сотовые даные" найти подраздел "Собственный хот-спот" и включить функцию "Разрешить соединение всем". Также можно поменять пароль к этой сети Wi-Fi с предложенного на свой.

Также включить или выключить "хот-спот" на iPhone можно, если провести по экране снизу вверх - там должен быть значок "Собственный хот-спот".

Напомним, ранее мы рассказывали, как усилить сигнал Wi-Fi у себя дома.

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