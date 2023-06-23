Со временем любая батарея, установленная в смартфоне, деградирует. Однако, можно принять определенные меры, чтобы отсрочить этот процесс и увеличить срок службы батареи.

Рано или поздно смартфонная батарея теряет свою емкость и способность держать заряд, как раньше. Скорость этого процесса (деградации) зависит от различных факторов, включая то, как мы заряжаем свои девайсы.

Поэтому важно понимать, как правильно заряжать смартфон, чтобы замедлить процесс деградации батареи. Для этого, во-первых, нужно отказаться от зарядки смартфона до 100%.

Почему не нужно заряжать смартфон до 100 процентов

Хотя нет прямого запрета на зарядку смартфона до 100%, существует несколько аргументов и рекомендаций, почему так делать не стоит.

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Если раньше в мобильниках стояли никелевые аккумуляторы, которые рекомендовалось заряжать и разряжать полностью, то современные смартфоны используют литиевые батареи, которые имеют определенный ресурс зарядов/разрядов, измеряемый в циклах.

Каждый полный цикл зарядки от 0% до 100 процентов считается одним циклом.

Частое использование этих циклов может привести к уменьшению общего количества циклов, которые батарея может пройти за свой жизненный цикл.

Среднестатистический смартфон рассчитан примерно на 500 циклов зарядки. Предположительно, если заряжать смартфон от 0 до 100% каждый день, вам хватит его примерно на полтора года. Заряжая же смартфон от 20 до 80% или от 30 до 70% его износ наступит не раньше чем через три года.

По этой же причине не рекомендуется оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Связано это с тем, что хотя современные смартфоны и перестают автоматически заряжаться после достижения 100%, все равно через некоторое время этот показатель опускается до 99% и телефон вновь начинает заряжаться. Этот цикл повторяется, и такая непрерывная нагрузка на батарею может привести к еще более быстрой деградации.

До какого уровня нужно заряжать смартфон

Оптимальным вариантом сегодня считается зарядка от 20 до 80%. Эта тактика израсходует не полный цикл зарядки, а также снижает нагрузку на батарею.

В электромобилях Tesla, например, есть специальный механизм, который останавливает зарядку при достижении 80%. По словам Илона Маска, это оптимальный уровень для достижения достаточного пробега автомобиля, при этом минимизируя нагрузку на батарею.

Среди мобильных экспертов также существует альтернативная тактика зарядки "50-70". Она основывается на том, что заряд батареи между 50% и 70% является оптимальным для его работы и позволяет существенно замедлить деградацию батареи. Считается, что таким образом можно продлить жизнь батареи в два раза или более.

Согласимся, что на первом этапе все эти рекомендации могут добавить определенные неудобства в повседневной жизни, однако если постараться, то со временем они станут полезными привычками, за которые батарея скажет вам спасибо.

Ранее УНИАН также делился лайфхаком, который позволит реже заряжать ваш смартфон. И рассказывали о важной процедуре на смартфоне, которую многие игнорируют, но которую нужно выполнять раз в неделю.

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