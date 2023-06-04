Apple не станет сокращать список поддерживаемых устройств для операционной версии iOS 17, которая выйдет осенью этого года.
Более ранние утечки предполагали, что iPhone 8, 8 Plus и iPhone X не получат iOS 17, однако, согласно свежим данным, iOS 17 будет поддерживать те же устройства, что и iOS 16. Полный список выглядит следующим образом:
- Вся линейка iPhone 14;
- Вся линейка iPhone 13;
- Вся линейка iPhone 12;
- Вся линейка iPhone 11;
- iPhone XS;
- iPhone XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone X;
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone SE (2020 и 2022);
Кроме того, новейшая iOS 17 будет предустановлена на смартфонах Apple следующего поколения – iPhone 15, которые традиционно должны дебютировать в сентябре.
iOS 17 – дата выхода и ключевые фишки
Публичный анонс новой версии ОС состоится завтра на конференции для разработчиков WWDC 2023. А выйдет она в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.
Главным нововведением в iOS 17 станет обновленный экран блокировки – Apple хочет сделать из iPhone дисплей для умного дома с постоянным отображением обновляющейся информации. Также известно, что в iPhone появится новый "Пункт управления" – он не менялся с 2017 года.
Отметим, что помимо iOS 17, iPadOS 17 и новой macOS, на мероприятии WWDC 2023 Apple покажет свой первый шлем смешанной реальности, о котором слухи ходят уже довольно давно.