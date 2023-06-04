Опубликован список устройств, которые обновятся до iOS 17 / фото MacRumors

Apple не станет сокращать список поддерживаемых устройств для операционной версии iOS 17, которая выйдет осенью этого года. 

Более ранние утечки предполагали, что iPhone 8, 8 Plus и iPhone X не получат iOS 17, однако, согласно свежим данным, iOS 17 будет поддерживать те же устройства, что и iOS 16. Полный список выглядит следующим образом:

  • Вся линейка iPhone 14;
  • Вся линейка iPhone 13;
  • Вся линейка iPhone 12;
  • Вся линейка iPhone 11;
  • iPhone XS;
  • iPhone XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone X;
  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone SE (2020 и 2022);

Кроме того, новейшая iOS 17 будет предустановлена на смартфонах Apple следующего поколения – iPhone 15, которые традиционно должны дебютировать в сентябре.

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iOS 17 – дата выхода и ключевые фишки

Публичный анонс новой версии ОС состоится завтра на конференции для разработчиков WWDC 2023. А выйдет она в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.

Главным нововведением в iOS 17 станет обновленный экран блокировки – Apple хочет сделать из iPhone дисплей для умного дома с постоянным отображением обновляющейся информации. Также известно, что в iPhone появится новый "Пункт управления" – он не менялся с 2017 года. 

Отметим, что помимо iOS 17, iPadOS 17 и новой macOS, на мероприятии WWDC 2023  Apple покажет свой первый шлем смешанной реальности, о котором слухи ходят уже довольно давно.

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