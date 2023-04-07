В целом же релиз новой iOS 17 будет посвящен повышению стабильности и производительности.

Владельцы смартфонов Apple по всему миру ждут выхода iOS 17 – следующей крупной операционной системы, которая привнесет ряд важных изменений. Появились первые данные, какие именно нововведения ждут айфон-юзеров.

Как сообщает портал MacRumors со ссылкой на свои источники, iOS 17, наконец, получит редизайн "Пункта управления" (Control Center). Это "шторка" сверху, которая позволяет управлять Wi-Fi, Bluetooth, авиарежимом и другими настройками смартфона.

Нынешний пункт управления практически не менялся с 2017 года, когда вышла iOS 11. После Apple лишь слегка улучшала этот раздел, например, с выходом iOS 15 там появились режимы фокусировки. Поэтому не стоит удивляться, если в новой версии операционной системы мы увидим обновленный "Пункт управления", который будет соответствовать новым функциональным возможностям iOS 17.

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Источник, который передал точные сведения о Dynamic Island в iPhone 14 Pro до его анонса, не сообщил подробности о том, какие именно "серьезные изменения" готовит Apple.

В конце марта инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман упоминал, что релиз в целом iOS 17 будет посвящен повышению стабильности и производительности. Но помимо этих улучшений, пользователям достанется и несколько "приятных" и "часто запрашиваемых" программных нововведений.

Когда выйдет iOS 17 и какие устройства ее будут поддерживать

Публичный анонс новой версии ОС состоится в начале июня этого года на конференции для разработчиков WWDC 2023. А выйдет она в сентябре вместе с моделями линейки iPhone 15.

Ранее стало известно, что пользователи iPhone 8, 8 Plus и iPhone X не получат iOS 17. Таким образом к обновляемым относятся iPhone XS и более новые модели: iPhone XS Maх, iPhone XR, все версии iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, включая Pro-линейки.

Ожидается, что в iOS 17 Dynamic Island должен стать еще умнее: например, в него можно перетянуть любой файл, и тот добавится в буфер обмена. А при переключении в другое приложение островок предложит "вытянуть" сохраненный файл.

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