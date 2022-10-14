Чтобы снять ограничитель, нужно установить последние драйверы.

Американский производитель графических процессоров Nvidia с выходом нового драйвера под номером 522.25 отключил ограничитель майнинга Lite Hash Rate на своих видеокартах GeForce RTX 30-й серии.

На это обратил внимание ресурс VideoCardz.

Теперь после установки драйвера видеокарты GeForce RTX 30, снабженные системой Lite Hash Rate, показывают полный хэшрейт. К примеру, на GeForce RTX 3080 Ti можно получить 112 мегахэшей в секунду. В драйвере для Linux ограничитель тоже отключен.

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В Nvidia не пояснили, почему решили отключить защиту, но, вероятнее всего, в ней просто больше нет особого смысла, поскольку после перехода криптовалюты Ethereum на модель Proof-of-Stake майнить стало гораздо менее выгодно.

Добавим, что Nvidia представила видеокарты с поддержкой ограничителя майнинга в мае 2021 года, однако защита не продержалась долго – энтузиасты нашли способ обойти ограничение.

Конец эпохи майнинга: все, что нужно знать

После перехода Ethereum от PoW к PoS в середине сентября, настал исторический для экосистемы момент, когда майнинг этой криптовалюты на видеокартах стал невозможен.

А спустя сутки после события катастрофически упала и доходность добычи других альткоинов – майнинг перестал приносить доход практически полностью. Теперь даже при слегка положительном, чистом результате нужно от 20 до 70 лет, чтобы окупить стоимость большинства видеокарт.

С переходом Ethereum на Proof of Stake мировое потребление электроэнергии сократилось на 0,2%, а цены на игровые видеокарты начали возвращаться к адекватным цифрами, ведь они больше не нужны для добычи криптовалюты.

При этом стоит отметить, что крипторынок сам по себе крайне нестабилен и, безусловно, существует множество групп и отдельных людей, надеющихся найти способ сделать майнинг на видеокартах снова прибыльным.

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