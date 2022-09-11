На полки магазинов якобы попадут обновленные версии RTX 3060 и RTX 3060 Ti.

Несмотря на скорый анонс новой линейки RTX 40, Nvidia пока не планирует прощаться с предыдущим поколением. Как стало известно, компания собирается пополнить линейку RTX 3000 новыми недорогими моделями.

На полки магазинов якобы попадут обновленные версии RTX 3060 и RTX 3060 Ti, пишет портал Videocardz.

Первая получит 8 Гб видеопамяти – на 4 Гб меньше, чем у базовой модели – а ценник на нее снизят до 300 долларов. Что касается Ti-версии, то пропускная способность памяти может увеличиться на 36% – до 608 ГБ/с вместо 448 ГБ/с.

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Предполагается, что новые модели в старой линейке видеокарт RTX 30 представят после премьеры первых карт из серии GeFore RTX 4000. Скорее всего, это произойдет до конца октября.

Ранее сообщалось, что в преддверии скорого анонса новой линейки RTX 40 ритейлеры спешно избавляются от видеокарт RTX 30-й серии. В связи с этим цены на последние опустилась до рекордного низкого уровня. Например, RTX 3080 Ti можно найти за $739, что является рекордно низкой ценой для этой модели.

А тем временем Intel готовится к выходу на рынок игровых видеокарт с флагманской линейкой Arc. В ее состав войдут четыре модели, а самый топовый ее представитель будет позиционироваться как конкурент Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti.

До этого в Сети уже мелькали первые тесты флагманской Intel Arc Alchemist. Так, в тесте GPGPU новинка опередила GeForce 3070 Ti, но уступила Radeon RX 6800. Но для полноты картины стоит дождаться тестов в других бенчмарках и играх.

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