Несмотря на то, что весь интерфейс на китайском языке, сервис максимально прост в использовании.

За последние пару лет нейросети стали настоящим прорывом в мире информационных технологий и продолжают удивлять. На этот раз среди интернет-пользователей, в частности, украинцев, настоящим хитом стала китайская нейросеть Different Dimension Me.

У нее одна функция – превращать загруженные фотографии людей в аниме-изображения. Рассказываем, как пользоваться нейросетью и какие результаты там можно получить.

Нейросеть, которая создает аниме персонажей

Работает все это дело прямо в браузере – без ограничений и длительных ожиданий.

Видео дня

Несмотря на то, что весь интерфейс на китайском языке, сервис максимально прост в использовании. Достаточно лишь нажать на большую оранжевую кнопку с иероглифами и загрузить фото, где отчетливо видно лицо (впрочем, не обязательно), после чего дождаться результатов.

На выходе пользователь получает не только картинку "до/после", но и короткий видеоролик с композицией из какого-нибудь известного аниме. Стоит подчеркнуть, что сам сайт не адаптирован для настольного режима, поэтому рекомендуется пользоваться им со смартфона или планшета.

Пошаговая инструкция с фото

Какие результаты получаются в нейросети

Different Dimension Me практически не заимствует черты лица человека с оригинальным снимков, но повторяет прическу, растительность на лице и аксессуары. Порой, у мужчин могут и вовсе пропадать бороды и усы. При этом нейросеть не только генерирует вашего "анимешного" аналога, но и стилизирует фон, чтобы он совпадал со снимком по оттенкам и настроению.

Самое забавное, что если уже готовый результат еще несколько раз пропустить через нейросеть, он будет становиться все более "анимешным".

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