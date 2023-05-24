Судя по всему, культура обмена паролями от Netflix подошла к концу.

Главный стриминговый сервис Netflix готовится запретить совместное использование одного аккаунта. Но предложит альтернативу – платить 7,99 доллара в месяц за каждого дополнительного зрителя.

Как говорится в заявлении на сайте компании, видеосервис начинает борьбу с незаконным обменом паролями в США и более чем 100 странах, в том числе в Украине.

Пользователь, который оформил стандартный план Netflix за 15,49 доллара (~550 грн) в месяц, имеет право добавить одного дополнительного участника. Подписчики Netflix Premium 4K за $19,99 (~750 грн) в месяц могут добавить до двух дополнительных участников по той же цене.

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В то же время подписчики базового плана Netflix и тарифа с рекламой ($9,99 и $6,99 в месяц соответственно) вообще не имеют возможности добавлять дополнительных участников к своей учетной записи.

Культура обмена паролями от Netflix подошла к концу

Подписка на сервис разрешает одновременный просмотр на одном, двух или четырех устройствах в зависимости от тарифа. Многие пользовались этой лазейкой многие годы, делясь паролем от аккаунта с другими пользователями. Netflix даже поддерживал такое поведение: в 2017 году компания твитнула "Любовь – это обмен паролем".

Но по новым правилам один аккаунт Netflix предназначен для использования одной семьей. Это отслеживается по Wi-Fi и прочим параметрам. За нарушение блокируют профиль.

Напомним, Украинская киноакадемия и House of Europe вместе с Netflix в июле 2022 года анонсировали две инициативы, которые должны помочь украинским создателям в Украине и во всем мире, которые пострадали или были вынуждены переехать из-за войны. В рамках этой помощи украинским кинематографистам предоставят гранты.

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