Программа под руководством House of Europe обеспечит сто стипендий по 1000 евро.

Украинская киноакадемия и House of Europe вместе с Netflix начинают две инициативы, которые должны помочь украинским создателям в Украине и во всем мире, которые пострадали или были вынуждены переехать из-за войны, продолжать и развивать свою работу.

Об этом говорится в сообщении Украинской киноакадемии на официальном сайте.

"Эти две программы будут обеспечивать финансовую поддержку и доступ к обучению и экспертов для украинских кинематографистов на всех уровнях их карьеры. Кандидаты, которые отвечают требованиям, могут подавать заявки на сайтах House of Europe и Украинской киноакадемии с 28 июля", - говорится в сообщении.

Так, программа Украинской киноакадемии предусматривает: 48 грантов на разработку сценариев по 15 тыс. долларов каждый для команд опытных кинопрофессионалов из двух человек (сценариста и продюсера), а также эксклюзивные онлайн сессии с международными экспертами отрасли.

Программа же под руководством House of Europe обеспечит сто стипендий по 1000 евро для создателей всех уровней, обучение по процессу кинопроизводства, пост-продакшну и питчингу от Netflix для профессионалов начального и среднего уровня.

"Инициативы поддерживаются Netflix Fund for Creative Equity, глобальным фондом, запущенным в начале 2021 года, который имеет целью создать больше возможностей для людей из недостаточно представленных или маргинализированных сообществ, чтобы их голоса были услышаны", - говорится в сообщении.

Каждый украинский создатель, независимо от своего местонахождения, может подать заявку на участие в этих инициативах через сайт Украинской киноакадемии (для получения грантов на разработку сценария и встреч с экспертами) и House of Europe (для получения стипендий и образования). При поддержке ведущих международных и украинских учреждений создатели смогут развивать свою карьеру в кино - и телеиндустрии.

Напомним, на Киевщине начались съемки фильма о героях, которые вывозили людей из оккупации.

Вас также могут заинтересовать новости: