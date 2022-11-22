Под публикацией в Twitter недовольные пользователи посоветовали компании нанять историков и провести расследование, чтобы в будущем не допускать подобных ошибок.

Стриминговая платформа Netflix попала в скандал из-за нового сериала "Викинги: Вальхалла", персонажем которого стал Ярослав Мудрый. В анонсе создатели указали, что Ярослав Мудрый - "воинственный правитель Северной России". Под постом появилось немало гневных комментариев.

Реакция соцсетей

"Это недопустимая ошибка. Я надеюсь, она была сделана не специально. Не было Северной России. Ярослав Мудрый правил Русью, также известной как Киевская Русь. Русь - это не Россия. Будьте внимательнее к таким вещам, особенно во время войны России против Украины"

"Что это за Северная Россия? Вы ели галлюциногены или смотрели российское телевидение? Это была Киевская Русь!"

"Как обидно за украинцев. Вы вообще в курсе, что Ярослав правил в Киевской Руси, задолго до появления России вообще. Россия и Русь - совершенно разные слова с разной этимологией, единственное, что у них общего - это буквы"

"Вы должны провести свое исследование, прежде чем объявить нечто подобное. Говорить, что Ярослав Мудрый когда-то был правителем России - оскорбительно и свидетельствует о невежестве с вашей стороны. Российская война в Украине убивает тысячи, а вы не можете изучить своих героев? Отвратительно"

Один из пользователей даже прикрепил изображение 2 гривень, на которых изображен Ярослав Мудрый, и добавил: "Пока Россия стирает Украину бомбами, вы стираете историческую достоверность. Вот наша валюта кстати".

Видео дня

Напомним, на Netflix выйдет спецвыпуск шоу Дэвида Леттермана с Владимиром Зеленским.

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