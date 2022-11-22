Стриминговая платформа Netflix попала в скандал из-за нового сериала "Викинги: Вальхалла", персонажем которого стал Ярослав Мудрый. В анонсе создатели указали, что Ярослав Мудрый - "воинственный правитель Северной России". Под постом появилось немало гневных комментариев.
Реакция соцсетей
- "Это недопустимая ошибка. Я надеюсь, она была сделана не специально. Не было Северной России. Ярослав Мудрый правил Русью, также известной как Киевская Русь. Русь - это не Россия. Будьте внимательнее к таким вещам, особенно во время войны России против Украины"
- "Что это за Северная Россия? Вы ели галлюциногены или смотрели российское телевидение? Это была Киевская Русь!"
- "Как обидно за украинцев. Вы вообще в курсе, что Ярослав правил в Киевской Руси, задолго до появления России вообще. Россия и Русь - совершенно разные слова с разной этимологией, единственное, что у них общего - это буквы"
- "Вы должны провести свое исследование, прежде чем объявить нечто подобное. Говорить, что Ярослав Мудрый когда-то был правителем России - оскорбительно и свидетельствует о невежестве с вашей стороны. Российская война в Украине убивает тысячи, а вы не можете изучить своих героев? Отвратительно"
Один из пользователей даже прикрепил изображение 2 гривень, на которых изображен Ярослав Мудрый, и добавил: "Пока Россия стирает Украину бомбами, вы стираете историческую достоверность. Вот наша валюта кстати".
Видео дня
Напомним, на Netflix выйдет спецвыпуск шоу Дэвида Леттермана с Владимиром Зеленским.