Ранее достижения созданной в КНР ИИ-модели DeepSeek привели к падению американских акций.

Китайская компания Alibaba представила новую версию своей модели искусственного интеллекта Qwen 2.5, которая, по словам разработчиков, превосходит известный DeepSeek-V3.

"Qwen 2.5-Max превосходит почти по всем параметрам GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B", - говорится в заявлении китайского технологического гиганта.

Обращает на себя внимание то, что обновленную модель выпустили в первый день Китайского Нового года (в 2025-м китайский Новый год отмечают 29 января). Естественно, что многие из жителей КНР находятся в это время на отдыхе.

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По мнению специалистов, это говорит о колоссальном давлении на отрасль ИИ, которое создал успех китайского стартапа DeepSeek. Это касается как китайских разработчиков, так и компаний из других частей мира. Напомним, ранее стало известно, что из-за модели искусственного интеллекта DeepSeek-R1 акции США резко упали, а производитель чипов Nvidia потерял почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Также сообщалось, что из-за появления DeepSeek-R1 состояние самых богатых людей мира рухнуло более чем на 100 миллиардов долларов. Одни из самых больших потерь понес Дженсен Хуанг, который является соучредителем, президентом и главным исполнительным директором компании Nvidia.

Компания Alibaba - справка

Alibaba Group является китайской компанией, которая работает в сфере интернет-коммерции. Она является владельцем веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress, а также ряда других.

Основные виды деятельности - торговые операции между компаниями по схеме B2B, розничная онлайн-торговля. Компания действует в первую очередь в самой КНР. При этом сама она официально зарегистрирована на Каймановых островах.

В мае прошлого года Alibaba выпустила языковую модель Qwen 2.5. По оценкам некоторых специалистов, она превосходила GPT-4 по языковым и творческим способностям, но уступала в логических рассуждениях и математике.

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