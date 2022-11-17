В список попали модели от компаний Realme, Xiaomi, Vivo, а также Nokia – легендарной марки мобильных телефонов.

В 2022 году можно купить бюджетные смартфоны, которые практически не уступают флагманам. Редакция портала Gizchina выбрала топ 5 лучших моделей с подходящими характеристиками стоимостью менее $300 (около 11 000 грн).

В список попали модели от компаний Realme, Xiaomi, Vivo, а также Nokia – легендарной марки мобильных телефонов.

Топ лучших смартфонов до 300 долларов открывает недавно выпущенный Redmi Note 12 Pro. Аппарат получил 6,67-дюймовую AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, 8+256 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 4300 мАч с зарядкой мощностью 67 Вт.

На втором месте оказалась еще одна новинка – Poco M5s. У смартфона, помимо 6.43-дюймового AMOLED-дисплея и батареи на 5000 мАч, есть двойные стереодинамики и защита корпуса по классу IP53.

На третьем месте рейтинга оказался Realme GT Neo 2T, который вышел почти год назад, но по-прежнему остается актуальным для покупки. У него 6.43-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, батарея на 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки, также есть поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

На четвертом и пятом месте расположились Nokia G60 5G, у которого корпус выполнен из переработанных материалов, и Vivo T2X со 144-Гц дисплеем и аккумулятором на 6000 мАч.

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Лучшие смартфоны стоимостью до 6000 грн

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, рекомендуем обратить внимание на топ лучших смартфонов, выпущенных в последние несколько лет, которые сейчас продаются дешевле $150 или 6000 тысяч в гривнах.

На первом месте оказался realme C33, который, несмотря на скромные характеристики, не лишен своих фишек. Сразу за ним следует Blackview Oscal C80, а замыкает тройку ультрабюджетных смартфонов Redmi 10 (2022).

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