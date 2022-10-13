Среди топовых смартфонов лидером оказался геймерский ROG Phone 6D Ultimate.

Популярный сервис тестирования производительности устройств AnTuTu составил новый официальный список самых мощных Android-смартфонов, доступных на международном рынке. Он заметно отличается от рейтинга, составляемого AnTuTu в Китае.

Среди топовых смартфонов лидером оказался представленный в прошлом месяце Asus ROG Phone 6D Ultimate. Это первый смартфон на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 9000.

Следом за ним идет два представителя линейки Rog Phone 6 – 6 Pro и базовая модель Rog Phone 6 соответственно. Затем идут геймерские Red Magic 7S Pro и 7, занявшие четвертое и пятое места соответственно. Все они получили настолько флагманские характеристики, насколько это вообще возможно

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Замыкают десятку самых мощных Android-смартфонов: Vivo X80, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 12 Pro и Poco F4 GT.

Что до смартфонов среднего уровня, то здесь безоговорочным "топом производительности" является Realme GT Neo 3. У него 120-герцовый экран, процессор MediaTek Dimensity 8100 с большой системой охлаждения и "гоночные" расцветки.

Следом за ним идут Poco X4 GT и Redmi K50i. Также в топ-10 в данном сегменте оказались OnePlus 10R 5G, Realme GT Neo 2, iQOO Neo 6, Motorola Edge S Pro, Realme GT Neo 3T, Xiaomi Mi 10T Pro 5G и Poco F3.

Напомним, ранее специалисты портала Gizсhina отобрали пятерку лучших бюджетных смартфонов 2011-2022 годов, которые сейчас продаются ниже $150. В таких устройствах пользователей больше всего интересует хорошая камера, большой запас оперативной и внутренней памяти, а также емкость батареи.

Если же вы в поисках смарт-часов, обозреватели техпортала T3 отобрали ТОП-6 лучших бюджетных умных часов 2022 года, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн.

В то же время обозреватели The Verge выбрали 8 лучших игровых ноутбуков 2022 года. В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

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