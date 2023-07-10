По прогнозам экспертов, речь идет о снижении еще на 8-13% в третьем квартале 2023 года.

Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на SSD и другие продукты на флеш-памяти продолжат тенденцию к снижению. Это связано с избытком памяти на рынке, а также отчасти из-за "осторожного управления запасами со стороны покупателей".

Об этом сообщают аналитики TrendForce. По прогнозам экспертов, речь идет о снижении еще на 8-13%. А уже до конца 2023 года ожидается стабилизация цен, то есть падение может завершиться.

В отчете говориться, что SSD-накопители стали популярны у владельцев ПК и ноутбуков, т.к они предлагают меньшее время загрузки, улучшенную потоковую передачу и более высокую общую производительность в играх по сравнению с жесткими дисками. Тем не менее долгие годы SSD считались более дорогостоящими, чем HDD.

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Напомним, ранее была раскрыта первая игра, которая требует обязательного наличия SSD-накопителя для установки. Starfield понадобится 125 ГБайт SSD – это не рекомендация, а минимальное требование игры.

В настоящее время на Amazon можно приобрести накопитель Crucial P3 2ТБ M.2-2280 за 82 доллара, что составляет 4 цента за гигабайт. Есть еще более дешевые 2,5-дюймовые диски PNY CS900 2 ТБ SATA, которые продаются по цене 61 доллар США или 3 цента за гигабайт.

Из чего собрать игровой ПК в 2023 году

Valve выпустила свежий отчет по оборудованию и ПО пользователей Steam за июнь 2023 года. Он позволяет узнать, на какой сборке ПК играет больше всех геймеров.

Статистика показывает, что несмотря на то, что в последнее время видеокарты сильно подешевели, геймеры не спешат делать апгрейд. Самой популярной моделью среди пользователей Steam все еще остается GeForce GTX 1650. На втором и третьем местах находятся RTX 3060 и GTX 1060.

Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют шести ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. В то же время все больше пользователей, если опираться на статистику Steam, предпочитают ОС Windows 11.

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