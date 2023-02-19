В список попали модели от компаний Xiaomi, Realme, Vivo и Honor.

В 2023 году можно купить недорогие смартфоны, во многом не уступающим флагманам, и готовых порадовать своих владельцев крутыми характеристиками. Редакция портала Gizchina составила рейтинг лучших среднебюджетных смартфонов, которые сейчас продаются ниже $300 или 11 000 в грн.

В список попали как новинки, вышедшие в этом месяце, так и представленные в прошлом году модели, которые не потеряли своей актуальности в 2023-м.

Poco X5 5G занял первое место в нише телефонов среднего класса. У смартфона 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, батарея на 500 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки, а за производительность отвечает Snapdragon 695. Также есть стереодинамики, NFC, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Второе место закрепилось за еще одной новинкой – Realme 10 Pro. Внутри у него тоже процессор Snapdragon 695, но экран IPS диагональю 6,72 дюйма. При этом у смартфона есть одна уникальная особенность – боковые рамки толщиной всего 1 мм.

Тройку лидеров замыкает Redmi Note 12 Pro, который отличается зарядкой мощностью 67 и защитой по стандарту IP53. Остальные технические характеристики у него тоже на уровне: 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, 8+256 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 500 мАч.

На четвертом месте расположился Vivo T2X со 144-Гц дисплеем и аккумулятором на 6000 мАч. Замыкает пятерку лидеров Honor X8A, который заметно уступает другие смартфонам в топе, но все же может похвастаться основной 100-Мп камерой.

Видео дня

Ранее УНИАН писал, что новенький OnePlus Ace 2 установил рекорд продаж среди всех Android-смартфонов. В первые 37 минут со старта продаж была распродана вся партия устройств.

Также рассказывали о "неубиваемом" смартфон от все той же Blackview с батареей на полтора месяца. Номинально новинка стоит 300 долларов, но на AliExpress ее можно приобрести за $175 в течение ограниченного периода времени.

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