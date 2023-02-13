В первые 37 минут со старта продаж была распродана вся партия устройств.

Компания OnePlus сообщила о рекордно высоком спросе на свой новый смартфон OnePlus Ace 2, который сегодня поступил в продажу в Китае. В первые 37 минут была распродана вся партия устройств.

Отмечается, что новинка побила все предыдущие рекорды продаж Android-смартфонов за первый день. Причем речь идет, как и о количество проданных устройств, так и времени, за которое они были проданы, пишет Gizmochina.

По словам менеджер по продукции OnePlus Чжоу Биньсуня, "Ace 2 – самый взрывоопасный продукт из всех", в создании которого он принимал участие. Его продажи можно исчислять "минутами", а не "днями". Когда будет новая поставка смартфонов компания не сообщила.

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В чем секрет успеха OnePlus Ace 2

Смартфон получил практически флагманские характеристики за адекватный ценник. У него процессор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти, быстрая зарядка на 100 Вт и дисплей с высокой частотой обновления изображения и сенсорного слоя.

Что касается фотовозможностей, то в основной камере установлен топовый 50-Мп датчик Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения. Дополнительно есть модули разрешением 8 и 2 Мп. Селфи-камера получила разрешение 16 Мп.

Смартфон поступил в продажу в Китае по цене от 2799 юаней (~15 000 грн). За самую топовую конфигурацию на 16+512 ГБ просят 3499 юаней (~19 000 грн).

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