В список попали модели от OnePlus, Redmi, Moto, Samsung а также Blackview.

Если вам нужна бюджетная замена вышедшему из строя смартфону, специалисты Gizchina составили полезный топ, в котором собрали лучшие бюджетные модели, вышедшие в последние пару лет стоимостью до $150 или 5,5 тысячи в гривнах.

В список попали модели от OnePlus, Redmi, Moto, Samsung а также Blackview. Последняя специализируется на выпуске "неубиваемых" смартфонов.

Лучшим смартфоном на начало 2023 года стоимостью до $150 назвали Redmi 12C – это бюджетник с большим 6,71 дюймовым экраном, "громким динамиком" и Android 12. Также он может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч.

За ним следует Moto G31, который в отличие от других представителей списка, может похвастаться экраном OLED. Moto также отличается топовым для своей цены набором камер – кроме 50-Мп основной камеры и макромодуля на 2 Мп, тут есть "ультраширик" на 8 Мп.

Замыкает топ-3 бюджетных смартфонов OnePlus Nord N20 SE с быстрой зарядкой 33 Вт и стереодинамиками, что очень неплохо для этого сегмента. Также в конфигурацию смартфона входит основная камера на 50 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч и 64 ГБ флеш-памяти.

На четвертом и пятом месте расположились устройства Samsung и Blackvie. Galaxy A04Е получил экран 6,5 дюйма, сдвоенные камеры и батарею на 5000 мАч. Что касается Blackview BV5200 Pro, то его главная "фишка" – неубиваемость в лице защиты от воды и пыли по стандарту MIL-STD-810H.

Видео дня

Ранее УНИАН писал, что новенький OnePlus Ace 2 установил рекорд продаж среди всех Android-смартфонов. В первые 37 минут со старта продаж была распродана вся партия устройств.

Также рассказывали о "неубиваемом" смартфон от все той же Blackview с батареей на полтора месяца. Номинально новинка стоит 300 долларов, но на AliExpress ее можно приобрести за $175 в течение ограниченного периода времени.

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