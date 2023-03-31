Флагманские Galaxy S23 помогли Samsung вернуть себе первенство на мировом рынке смартфонов.

Линейка Galaxy S23 помогла южнокорейскому технологическому гиганту Samsung вернуть себе первенство на мировом рынке смартфонов. До этого несколько месяцев рынок возглавляла Apple благодаря новым айфонам.

Согласно данным Counterpoint, на которые ссылается издание Business Korea, Samsung сегодня занимает 21,1% рынка, что на 3,5 процентного пункта больше, чем месяцем ранее. Доля Apple опустилась с 20,9% до 20,2%. Третье, четвертое и пятое места достались Xiaomi (11,5%), Oppo (8,9%) и Vivo (8,2%).

К слову, всего за февраль в мире было продано 89,6 млн смартфонов, что на 15% меньше, чем годом ранее. При этом в США ситуация лучше: продажи упали в годовом выражении лишь на 4%. В это же время в Европе показатель снизился аж на 22%.

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Линейка Galaxy S23 впервые была представлена публике 1 февраля 2023 года и выпущена на рынок 17 февраля. В нее вошли три устройства – S23, S23+ и S23 Ultra. Они выглядят так же, как и в прошлом году, но получили Snapdragon 8 Gen 2. От собственных процессоров для флагманов компания отказалась.

Ранее УНИАН писал, что Samsung переносит в свои недорогие смартфоны одну из фишек флагманских моделей – но для потребителей это не хорошие новости. Отныне недорогие устройства бренда не будут иметь зарядное устройство в комплекте.

Первым с "тонкой" коробкой стал Galaxy A14. Распространится ли такая практика на другие модели, пока неизвестно. Не исключено, что Samsung будет выпускать два варианта комплектации для разных рынков: где-то с зарядкой, а где-то без нее.

К слову, в одной из предыдущих заметок мы рассказывали, почему нельзя оставлять зарядку от телефона в розетке и какие опасности для всего дома это влечет за собой.

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