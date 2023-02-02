Компания не могла пройти мимо возросшей стоимости флагманов Samsung.и схожести в дизайне Galaxy S23 Ultra и S22 Ultrа.

В то время как презентация Samsung, где представили серию Galaxy S23 транслировалась по всему миру, официальный аккаунт OnePlus в твиттере опубликовал целый тред, где недвусмысленно троллил своих конкурентов.

"Великий режиссер сделает качественную картинку с любой камеры" (о том, что Ридли Скотт снял специальный трейлер к ивенту на S23 Ultra).

"200-мегапиксельная камера нужна, чтобы найти зарядное устройство в коробке" (о решение производителя не добавлять в комплект адаптер).

"Почему они называют их (смартфоны серии Galaxy) "Галактикой"? Из-за астрономических цен".

В OnePlus не оставили в стороне и схожесть в дизайне Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra, высмеяв его известным интернет-мемом:

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Глава бренда Nothing и сооснователь OnePlus Карл Пей тоже не остался в стороне. Он опубликовал в своем твиттере ироничный мем про "новизну" Galaxy S23 Ultra, намекая, что смартфон внешне чем отличается от модели 2022 года.

Представители Samsung критику со стороны конкурентов не прокомментировали, но южнокорейская компания уже давно использует аналогичную тактику по отношению к Apple.

Так, например, после анонса iPhone 14 компания в серии твиттов намекнула, что Apple пора бы уже выпустить свой складной смартфон, ведь в Samsung сделали это уже почти 2,5 года назад. Также компания поиронизировала над новой 48-МП камерой в "прошках", тогда как в их смартфонах уже давно есть 108 мегапикселей.

В начале января прошла презентация флагманского OnePlus 11

Аппарат получил 6.7-дюймовуюю AMOLED-матрицу, зарядку на 100 Вт и тройную камеру (50, 48 и 32 Мп) с настройками Hasselblad.

Отдельной гордостью производителя стал "бионический" вибромотор объемом 602 куб. мм – самый большой среди Android-смартфонов. Продажи смартфона (он называется просто OnePlus 11) в Китае стартовали 9 января по цене 3999 юаней (21 999 грн).

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