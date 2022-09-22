Поддержка "десятки" во всех редакциях прекратится 14 октября 2025 года.

Ранее на этой неделе Microsoft выпустила первое крупное обновление для Windows 11, которая стала общедоступной около года назад. Вместе с этим софтверный гигант подтвердил, что предыдущая версия ОС будет актуальна еще три года.

В комментарии PCWorld представитель компании сообщил, что поддержка Windows 10 во всех редакциях прекратится 14 октября 2025 года.

Здесь важно отметить, что для получения обновлений до 2025 года необходимо установить новую версию операционной системы, поскольку более ранние сборки "десятки" потеряют поддержку гораздо быстрее. Так, например, сборка Windows 10 21H1 перестанет получать регулярные обновления уже в декабре этого года.

Видео дня

А меж тем Windows 11 продолжает наращивать свою долю среди пользователей. Согласно свежей статистике Steam за август, "одинадцатка" установлена на почти 25% компьютерах – и эта цифра растет с каждым месяцем.

Сейчас в Microsoft сосредоточены на развитии Windows 11, поэтому никак не улучшают Windows 10 и не добавляют новые возможности, а только устраняют баги и уязвимости, периодически выпуская патчи безопасности.

Тем временем Microsoft готовится представить свой первый игровой ноутбук. Новинка получит процессоры Intel Core 12-го поколения и видеокарты RTX 30-й серии, а анонс ожидается на специальном ивенте Surface 12 октября.

Ранее УНИАН делился советами, какие файлы и папки можно удалить на диске С, не сломав при этом компьютер. Эта заметка в первую очередь пригодится владельцам ультрабуков с малым объемом памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: