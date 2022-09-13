Новинка получит процессоры Intel Core 12-го поколения и карточки RTX 3000.

Компания Microsoft решила расширить ассортимент своих ноутбуков Surface моделью для геймеров. Новинка получит мощную "начинку", но не будет конкурировать с лучшими представителями рынка.

Характеристики устройства опубликовал портал Wccftech.

Так, игровой Surface будет оснащен 16-дюймовым экраном PixelSense Flow с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц и поддержкой Dobly Vision. Внутри – на выбор – 14-ядерный Intel Core i7-12700H в сочетании с RTX 3070 Ti 8 ГБ или 12-ядерный Core i5-12500H с более простой RTX 3050 Ti 4 ГБ.

Видео дня

Другие характеристики включают 16 ГБ или до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, съемный твердотельный накопитель объемом от 256 ГБ до 2 ТБ и 16 часов автономной работы. Что касается интерфейсов, в наличии USB/Thunderbolt, разъем для наушников 3,5 мм и порт Surface Connect.

При этом, поскольку ноутбук предназначен для геймеров, он будет поставляться в комплекте с приложением Xbox и месячным пакетом Xbox Game Pass Ultimate. Информации о цене и дате выхода пока нет, но ожидается, что новинку представят на специальном ивенте Surface 22 сентября.

Напомним, ранее обозреватели The Verge составили топ лучших игровых ноутбуков 2022 года. Такие устройства тянут самые требовательные игры, а также отлично подходят для повседневного использования.

Лучшим игровым ноутбуком 2022 года назвали Asus ROG Zephyrus G15. За ним идет Asus ROG Zephyrus G14 и Razer Blade Pro 17.

Вас также могут заинтересовать новости: