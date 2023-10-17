Компания разными уловками продвигает свой фирменный браузер, основанный на Chromium.

В последнее время Microsoft слишком уж активно продвигает свой браузер Edge и всеми способами отговаривает пользователей от использования конкурентных продуктов. Ранее компания начала помечать Chrome как вредоносный файл при попытке его скачать.

А недавно, например, также стало известно, что при попытке удалить Edge, пользователи сталкиваются с новым "пугающим" предупреждением. Об этом сообщает издание ITHome.

Теперь в момент удаления Edge выскакивает окно системы, предупреждающее, что приложения и виджеты, основанные на этом браузере, после удаления могут не работать или работать некорректно.

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Пользователей, нажавших на ссылку "Узнать больше" в окне подсказки, перенаправляют на страницу поддержки, созданную 7 августа 2023 года.

На этой странице говорится, что Microsoft Edge "это больше, чем просто веб-браузер". Это также платформа для многих приложений и виджетов, которые вы используете каждый день, такие как Новости, Погода, Календарь и другие. Все они разработаны для тесной интеграции с браузером Edge, чтобы предоставить пользователям наилучший опыт.

До этого также Microsoft пытался осложнить систему смены используемого браузера по умолчанию. А в мае этого года и вовсе "сломала" Chrome для продвижения своего браузера.

Chrome заметно опережает любой другой браузер

Данные за июнь 2023 года показывают, что Chrome занимает почти 65% браузерного рынка. Вторым по популярности браузером является Safari с гораздо более скромными 19,9%. Замыкает тройку лидеров Microsoft Edge с долей рынка всего 5%.

Если посмотреть данные по браузерам для ПК, то у Chrome доля составляет и вовсе 70%, 2-м месте Safari (13%), на третьем – Edge (10,75%). Ситуация на рынке браузеров кардинально не меняется уже пару лет, поэтому Microsoft разными уловками пытается переманить пользователей Google Chrome.

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