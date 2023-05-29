Ранее компания объявила, что больше не будет обновлять "десятку" и призвала всех перейти на актуальную Windows 11.

На днях Microsoft в своем официальном блоге сообщила, что у Windows теперь более 1 млрд пользователей. При этом они заявили, что последняя версия их системы является "самой быстрой в мире".

Как говорится в сообщении в блоге, Windows 11 отличается рядом улучшений по части производительности и функционала, которые делают эту систему быстрее и отзывчивее. По их словам, в "одинадцатке":

взаимодействие с визуальной оболочкой происходит на 15% быстрее, чем в других операционных системах;

увеличена скорость запуска приложений, при этом ПО остается полностью отзывчивым и с минимальным количеством ошибок;;

процесс удаления файлов через "Проводник" также был оптимизирован и его скорость увеличилась на 67%;

новая версия Microsoft Teams работает в два раза быстрее и использует значительно меньше ресурсов.

Также в компании заявили, что за последние пару месяцев разработчики внесли огромное количество изменений в Windows 11, которые положительным образом отражаются на производительности системы. Ознакомится с полным списком улучшений можно на официальном сайте компании.

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Пользователи не спешат обновляться до Windows 11

Спустя полтора года с релиза Windows 11 установлена всего на 20% компьютеров. Microsoft всячески пытается "пересадить" пользователей на новую ОС и ранее объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения.

Также Windows 11 постоянно получает разные крутые функции. К примеру, в приложении "Фото" появилась новая полезная функция, которая помогает за считанные секунды удалить дефекты или ненужные объекты с фотографии. Также компания добавила поддержку RAR-архивов на уровне системы. То есть, пользователям больше не придется устанавливать сторонние приложения вроде WinRAR для распаковки или сжатия файлов.

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