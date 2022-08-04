Команда мессенджера тестирует возможность отправки анимированных стикеров внутри сообщения.

Команда мессенджера Telegram тестирует новую функцию для пользователей Premium-подписки. Она расширит возможности анимированных эмодзи.

Функция уже появилась в бета-версии мессенджера, передает Android Police.

Как известно, сейчас стикер можно отправить только как отдельное послание. Новая же "фича" позволит пользователям отправлять анимированные смайлики вместе с текстом или отправить сразу несколько. В таком случае они будут отображаться в стандартном, а не увеличенном виде.

Запуск функции для широкого круга пользователей Telegram стоит ожидать в ближайшие недели.

Напомним, в прошлом месяце команда Telegram внедрила платную премиум-подписку в свой мессенджер. Для украинских пользователей подписка она стоит $5,99 (178 грн) в месяц.

Премиум-пользователи получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, доп. стикеры и реакции, возможность расшифровки войсов в текст и смены дефолтной иконки приложения на эксклюзивные.

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