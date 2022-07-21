Внутри стоит чип MediaTek Helio G85. Также есть две камеры и поддержка зарядки 10 Вт.

Компания Xiaomi представила на рынке смартфонов свое новое детище Qin F22 Pro, который сам производитель нескромно окрестил "королем кнопочных телефонов".

Несмотря на наличие кнопок и "ретро-дизайн", устройство похвастается сенсорным ЖК-экраном диагональю 3,5 дюйма, разрешением 640 х 960 пикселей и частотой обновления 60 Гц, передает ITHome.

Внутри стоит чип MediaTek Helio G85 с 4 ГБ ОЗУ (LPDDR4) и 64 ГБ ПЗУ. Также есть две камеры (2-Мп фронталка и основная на 8 Мп) и поддержка зарядки 10 Вт.

В качестве "операционки" выступает Android 12, поэтому можно загружать приложения, как на обычный смартфон. Модель доступна для покупки только в Китае за 999 юаней (~4300 грн), но вскоре должна появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Напомним, ранее компания Meizu выпустила бюджетный клон iPhone 13 стоимостью всего $100. Спереди у новинки есть вырез в виде характерной "челки", а на тыльной стороне две камеры, расположенные по диагонали.

Также УНИАН писал об уникальных смарт-часах, которые работают до 50 дней без подзарядки. Подключаются они любому смартфону, на котором установлены Android 6.0 или iOS 9.0 и новее.

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