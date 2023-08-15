Ранее стало известно, что Apple впервые за шесть лет повысит стоимость новых iPhone.

В 2024 году ожидается рост стоимости флагманских смартфонов. Всему причиной – переход на новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который будет установлен в лучших Android-устройствах.

По крайней мере так считает один авторитетный инсайдер Digital Chat Station. По данным сетевого информатора, стоимость производства Snapdragon 8 Gen 3 оказалась заметно дороже предшественника, поэтому некоторые производители останутся на Snapdragon 8 Gen 2, в то время как другие рассматривают возможность использования процессоров от MediaTek, конкурента Qualcomm.

По его словам, те смартфоны, которые выберут переход на Snapdragon 8 Gen 3, будут дороже своих конкурентов как минимум из-за чипсета, впрочем, это не единственная причина вероятного повышения цен.

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Смартфоны, которые будут поставляться с Snapdragon 8 Gen 3, пока не подтверждены, но можно предположить, что подорожание затронет грядущие новинки Samsung, Motorola, Xiaomi, OnePlus, Vivo и Oppo.

Ожидается, что Snapdragon 8 Gen 3 дебютирует на конференции Qualcomm Snapdragon Summit 2023 в конце октября.

iPhone 2023 года будут самыми дорогими айфонами в истории

Все слухи и утечки указывают на то, что цены на iPhone 15 станут самыми высокими за всю историю Apple. Причина – заметный апгрейд модельной линейки.

Ожидается, что цены на Pro-версии 15 относительно прошлогодних гаджетов поднимутся на 100-200 долларов. И это только в США – в других странах увеличение стоимости будет еще больше.

Если слухи подтвердятся, это будет первое долларовое подорожание "яблочных" флагманов со времен iPhone X и iPhone XS Max, которые стартовали с отметок 999 и 1099 долларов соответственно.

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