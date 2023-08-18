Имея 300 долларов (или 11 000 грн) на руках, можно разгуляться, хотя очевидно, что этих денег не хватит даже на самый доступный iPhone. В то же время сегодня на рынке есть много бюджетных альтернатив, которые предлагают оптимальные камеру, батарею и "железо".
Редакторы портала Gizchina предложили лучшие недорогие варианты, которые можно рассмотреть к покупке в конце лета 2023-го.
- Redmi Note 12 Turbo – середняк, который по спецификациям обходит некоторые бюджетные флагманы. За производительность отвечает новейший процессор Snapdragon 7+ Gen 2, который спокойно потянет самые требовательные игры. А еще у него быстрый 67-ваттный адаптер и доступна версия с 1 ТБ памяти, что является редкостью в этом сегменте.
- За ним идет Vivo T2x, который отличается хорошим сочетанием характеристик и цены. У смартфона в арсенале 144-герцовый дисплей, аккумулятор большой емкости 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт и мощный процессор MediaTek Dimensity 1300.
- Тройку замыкает Moto G Stylus 5G (2023). Фактически, это бюджетная и единственная альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на рынке. Смартфон поставляется со стилусом и большой батарей.
На четвертом месте расположился Poco X5 Pro: тут и 120-герцовый AMOLED-дисплей, и мощный чипсет Snapdragon 778G, и крутая тройная камера на 108+8+2 Мп – и все это по цене чуть дороже 200 долларов. Замыкает пятерку защищенный BLACKVIEW BV9300, который держит заряд два месяца и вообще не боится падений.
Если бюджетный поменьше, есть аналогичный рейтинг для смартфонов до 6000 грн. Все они предлагают качественный, яркий экран, оптимальный для игр и работы процессор, а также большую автономность.
А если нужна классическая "звонилка", которую нужно заряжать раз в неделю, недавно Nokia выпустила новый кнопочный телефон дешевле $30. Также он получил мощный динамик, которым можно пользоваться как колонкой.