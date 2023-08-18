Идеальным "середняком" сегодня считается Redmi Note 12 Turbo, который по спецификациям обходит некоторые бюджетные флагманы.

Имея 300 долларов (или 11 000 грн) на руках, можно разгуляться, хотя очевидно, что этих денег не хватит даже на самый доступный iPhone. В то же время сегодня на рынке есть много бюджетных альтернатив, которые предлагают оптимальные камеру, батарею и "железо".

Редакторы портала Gizchina предложили лучшие недорогие варианты, которые можно рассмотреть к покупке в конце лета 2023-го.

Redmi Note 12 Turbo – середняк, который по спецификациям обходит некоторые бюджетные флагманы. За производительность отвечает новейший процессор Snapdragon 7+ Gen 2, который спокойно потянет самые требовательные игры. А еще у него быстрый 67-ваттный адаптер и доступна версия с 1 ТБ памяти, что является редкостью в этом сегменте.

За ним идет Vivo T2x, который отличается хорошим сочетанием характеристик и цены. У смартфона в арсенале 144-герцовый дисплей, аккумулятор большой емкости 6000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт и мощный процессор MediaTek Dimensity 1300.

Тройку замыкает Moto G Stylus 5G (2023). Фактически, это бюджетная и единственная альтернатива Samsung Galaxy S23 Ultra на рынке. Смартфон поставляется со стилусом и большой батарей.

На четвертом месте расположился Poco X5 Pro: тут и 120-герцовый AMOLED-дисплей, и мощный чипсет Snapdragon 778G, и крутая тройная камера на 108+8+2 Мп – и все это по цене чуть дороже 200 долларов. Замыкает пятерку защищенный BLACKVIEW BV9300, который держит заряд два месяца и вообще не боится падений.

Видео дня

Если бюджетный поменьше, есть аналогичный рейтинг для смартфонов до 6000 грн. Все они предлагают качественный, яркий экран, оптимальный для игр и работы процессор, а также большую автономность.

А если нужна классическая "звонилка", которую нужно заряжать раз в неделю, недавно Nokia выпустила новый кнопочный телефон дешевле $30. Также он получил мощный динамик, которым можно пользоваться как колонкой.

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