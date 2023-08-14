В топ вошло сразу три смартфона Google, а вот моделям Xiaomi места не нашлось.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple – единственный игрок, Android – это широкий выбор различных устройств и производителей. Если вы ищете новый телефон и не знаете, с чего начать, портал WIRED собрал подборку лучших Android-устройств для покупки в 2023 году на любой бюджет.

Телефон для всех – Google Pixel 7a. Новинка получила несколько важных апгрейдов в виде улучшенной производительности, более плавного экрана, прокачанной оптики и беспроводной зарядки. Просят за него 500 долларов, а актуальным он будет еще очень долго.

– Google Pixel 7a. Новинка получила несколько важных апгрейдов в виде улучшенной производительности, более плавного экрана, прокачанной оптики и беспроводной зарядки. Просят за него 500 долларов, а актуальным он будет еще очень долго. Если бюджет неограничен – Galaxy S23 Ultra. Этот флагман рассчитан на тех, кому хочется от своего девайса максимум возможностей. Здесь есть все: лучшая камера, быстрый процессор, сочный AMOLED-экран и то, чего не хватает другим смартфонам – стилус.

– Galaxy S23 Ultra. Этот флагман рассчитан на тех, кому хочется от своего девайса максимум возможностей. Здесь есть все: лучшая камера, быстрый процессор, сочный AMOLED-экран и то, чего не хватает другим смартфонам – стилус. Для фото и видео – Pixel 7 Pro. Он занимает шестое место в рейтинге DxOMark, однако стоит в разы дешевле конкурентов. Это идеальный смартфон типа "наведи и снимай".

Смартфон-"середняк" – Galaxy A54. Главный хит Samsung 2022 года, но теперь он стоит еще дешевле. У него по-прежнему один из лучших дисплеев в своем классе, мощный процессор и крутые фотовозможности. А еще есть защита от влаги и пыли, стереодинамики и NFC-модуль.

– Galaxy A54. Главный хит Samsung 2022 года, но теперь он стоит еще дешевле. У него по-прежнему один из лучших дисплеев в своем классе, мощный процессор и крутые фотовозможности. А еще есть защита от влаги и пыли, стереодинамики и NFC-модуль. Ультрабюджетник – Galaxy A14. Телефон не кажется бюджетным, если взглянуть лишь на характеристики. Среди спецификаций – экран на 90 герц, основная камера на 50 Мп, NFC, минимум 64 гигабайта памяти и батарея на 5000 мАч. При все этом, стоит он дешевле 200 долларов.

– Galaxy A14. Телефон не кажется бюджетным, если взглянуть лишь на характеристики. Среди спецификаций – экран на 90 герц, основная камера на 50 Мп, NFC, минимум 64 гигабайта памяти и батарея на 5000 мАч. При все этом, стоит он дешевле 200 долларов. Самый красивый смартфон – Nothing Phone (2). Если надоели однообразные смартфоны с невыразительным дизайном, этот станет глотком свежего воздуха. С остальными спеками здесь тоже все в порядке.

Видео дня

Если нужна быстрая зарядка – OnePlus 11. Главной фишкой смартфона является реактивна зарядка мощностью 100 Вт. С ней батарея заряжаться до 30% всего за пять минут, а целиком – за каких-то 25 минут.

– OnePlus 11. Главной фишкой смартфона является реактивна зарядка мощностью 100 Вт. С ней батарея заряжаться до 30% всего за пять минут, а целиком – за каких-то 25 минут. Для игр – Asus ROG Phone 7. На этот раз в серии не три, а две модели. Они почти не изменились внешне, но стали мощнее за счет нового процессора Snapdragon 8 Gen 2 + Adreno 740.

– Asus ROG Phone 7. На этот раз в серии не три, а две модели. Они почти не изменились внешне, но стали мощнее за счет нового процессора Snapdragon 8 Gen 2 + Adreno 740. Лучший складной смартфон – Google Pixel Fold. У него два дисплея: 7.6 дюйма внутри и 5.8 дюйма снаружи. Аппарат работает на процессоре Tensor G2 и получил "самый прочный шарнир среди складных устройств".

Ранее УНИАН делился топом смартфонов 2023 года с самыми лучшими дисплеями. Несмотря на важность аккумулятора и процессора в современных смартфонах, главным их компонентом остается дисплей. Именно с ним пользователи взаимодействуют большую часть времени.

А если нужен ультрабюджетник, недавно у Xiaomi появился новый антикризисный смартфон. У него большой 90-герцовый дисплей, оптимальный процессор и неплохая камера, а стоит он дешевле 5000 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: