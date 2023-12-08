При составлении рейтинга, помимо всего прочего, учитывалась потенциальная возможность для апгрейда в будущем.

Специалисты популярного издания TechSpot изучили рынок современных процессоров и составили свой топ лучших моделей, которые можно купить сегодня. Среди них есть как доступные варианты, так и самые топовые.

Авторы отметили, что в последние годы Intel отлично зарекомендовала себя в бюджетном сегменте, чего нельзя сказать о более дорогих процессорах и тем более флагманских. А вот конкурент AMD не только практически оккупировал сегмент дорогих чипов, но и представил отличные варианты для недорогого апгейда ПК.

Рейтинг лучших процессоров 2023 года выглядит таким образом. При его составлении, помимо всего прочего, учитывалась потенциальная для апгрейда будущем:

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до $100 – Intel Core i3-12100F или AMD Ryzen 5 5500;

– Intel Core i3-12100F или AMD Ryzen 5 5500; 100–200 долларов – AMD Ryzen 5 7600 или AMD Ryzen 7 5700X;

– AMD Ryzen 5 7600 или AMD Ryzen 7 5700X; 200–300 долларов – Intel Core i5-13600KF или AMD Ryzen 7 7700X;

– Intel Core i5-13600KF или AMD Ryzen 7 7700X; 300–400 долларов – AMD Ryzen 7 7800X3D или AMD Ryzen 9 7900X;

– AMD Ryzen 7 7800X3D или AMD Ryzen 9 7900X; $500 и выше – AMD Ryzen 9 7950X3D.

Ранее специалисты назвали 5 самых оптимальных игровых связок процессор/видеокарта. Как отмечается, в настоящий момент ситуация с доступностью и стоимостью CPU и GPU стала заметно лучше, поэтому конец 2023 года, пожалуй, лучшее время для апгрейда или сборки нового игрового ПК.

А магазин игр Steam в начале месяца делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди игроков. Число игроков c Windows 10 постепенно снижается, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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