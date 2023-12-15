ROG Ally поражает своим стильным и одновременно практичным дизайном, гарантирующим комфортную игру.

Если вы ищете идеальный подарок для тех, кто хочет всегда иметь под рукой коллекцию любимых игр – отличным выбором станет портативная игровая консоль ROG Ally.

К тому же, этот невероятно стильный и мощный девайс от ASUS сейчас можно приобрести по специальной "рождественской" цене 29 999 грн за максимальную версию Extreme.

Рассказываем о главных преимуществах игровой консоли ROG Ally от ASUS.

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Впечатляющий дизайн

ROG Ally поражает своим стильным и одновременно практичным дизайном, гарантирующим комфортную игру. Благодаря изящному корпусу, компактным размерам и весу всего лишь 608 граммов консоль является идеальным устройством для длительных игровых сессий, которое к тому же очень легко всегда носить с собой.

Мощность для любых игр

Игровая консоль ROG Ally оснащена процессором в максимальной конфигурации AMD Ryzen Z1 Extreme с графическим ядром RDNA 3, благодаря чему даже в самых требовательных играх вы ощутите мощность 8 ядер с поддержкой 16 потоков и графической производительности до 8,6 терафлопс.

ROG Ally также может похвастаться 16 гигабайтами новой высокоскоростной памяти LPDDR5 с частотой 6400 МГц, твердотельным накопителем объемом 512 ГБ с интерфейсом PCIe Gen 4 и слотом для скоростных карт памяти microSD стандарта UHS-II. В то же время модуль Wi-Fi 6e гарантирует надежное соединение даже в перегруженных сетях.

Графика для полного погружения

ROG Ally оснащен невероятным 7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, что гарантирует пользователям графику впечатляющего качества в каждом кадре. А благодаря технологии AMD FreeSync Premium геймеры получают непревзойденный опыт игры без неприятных разрывов кадров. Способность дисплея консоли воспроизводить 100% оттенков цветового пространства sRGB означает, что весь игровой контент будет выглядеть на нем именно так, как задумали разработчики игр. При этом максимальная яркость экрана девайса составляет 500 кд/м2, поэтому изображение будет оставаться четким даже на ярком солнце.

В то же время прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus защищает сенсорный экран от повседневного износа, сохраняя его первоначальный вид.

Настоящая универсальность

Игровую консоль ROG Ally также можно соединять с телевизором и подключать к ней несколько игровых контроллеров, благодаря чему она мгновенно превратится в мощное устройство для игры в компании с друзьями.

Также к ней можно подключить графическую док-станцию XG Mobile, которая может содержать видеокарту к NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков, монитор, мышь и клавиатуру, чтобы позволит геймеру погрузиться в киберспортивные игры или современные игры в формате 4K.

При этом ROG Ally – это не просто игровая консоль для использования дома, но и идеальный компаньон для игры в дороге.

Благодаря поддержке Windows 11 пользователи могут играть на устройстве в любые игры из огромной библиотеки от различных платформ: Steam, EA App, PC Game Pass, Epic Games, GOG Galaxy 2.0 и других библиотек. При этом благодаря 3-месячной подписке Xbox Game Pass, геймеры получат мгновенный доступ к библиотеке игр Xbox сразу "из коробки".

Качество за идеальную цену

Вся универсальность этой игровой консоли имеет отличную цену. Модель ROG Ally с процессором Ryzen Z1 Extreme, 16 ГБ памяти, 512-гигабайтным накопителем и официальной гарантией доступна по специальной цене 29 999 грн только до 31 декабря 2023 года.

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