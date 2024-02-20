У него по-прежнему мощный процессор, внушительная автономность, а еще на него до сих пор приходят обновления актуальной iOS.

Модель iPhone 13 была выпущена еще в 2021 году, но это не мешает ей оставаться самым оптимальным смартфоном бренда по соотношению "цена-качество" на начало 2024-го. Об этом говориться в материале издания CNET.

Со старта продаж iPhone 13 успел заметно подешеветь, но для большинства рядовых юзеров ее мощности (чипсет A15 Bionic с 4 Гбайт ОЗУ) по-прежнему предостаточно для плавной работы системы и даже гейминга.

Если вы подумываете о покупке старого айфона, чтобы сэкономить, то iPhone 13 – лучший выбор для большинства людей – отметили специалисты.

Претензий к фотовозможностям тоже нет – смартфон оборудован проверенной 12-мегапиксельной системой камер с матричной стабилизацией изображения и навороченным ночным режимом с Cinematic Mode. Ну и наконец, все отлично с автономностью – аккумулятора на 3240 мАч с легкостью хватает на полный рабочий день.

Цена на устройство очень хорошая – на официальном сайте Apple за новый iPhone 13 просят 599 долларов. За эти деньги покупатели получают телефон с актуальным дизайном, процессором, производительности которого хватит еще не долго, большой автономностью и гарантией долгих обновлений (еще 3 года – минимум).

Почему не iPhone 14? По словам специалистов, во-первых, между ними не так много отличий, во-вторых, iPhone 14 стоит дороже на 100 долларов. Покупать этот смартфон сейчас необязательно – лучше сразу взять iPhone 15.

Напомним, что анонс новых iPhone должен состояться в сентябре 2024 года. Смартфонам приписывают радикально новый дизайн камеры, а на корпусе появится еще одна кнопка, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус.

А пока Apple готовится к мартовской презентации, на которой должны показать новые ноутбуки и планшеты. Если верить слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

Вас также могут заинтересовать новости: