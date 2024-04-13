Это мощные и стильные среднебюджетники прошлых лет, которые разрывают и сейчас.

Производители смартфонов выпускают новые модели чуть ли не каждый день, а для того, чтобы выбрать качественный аппарат, сейчас не надо тратить кучу денег. Портал The Vеrge проинспектировал все модели в пределах $500 и отобрал четыре максимально оптимальных варианта прямо сейчас.

В материале говориться, что определяли лучшие смартфоны на основе качества камер и дисплея, места для хранения памяти, а также поддержки программного обеспечения.

iPhone SE 2022 года – если ваш бюджет ограничен 500 долларами и вы ищете актуальный iPhone, выбор прост. Это самый дешевый способ познакомиться с экосистемой iOS, а Apple будет поддерживать телефон обновлениями iOS еще как минимум 4 года. Но важно знать, что он оснащен очень маленьким и устаревшим 4,7-дюймовым экраном. Зато его удобно держать в руках.

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Google Pixel 7а – "пиксели" лучшие в сегменте Android-смартфонов сразу в двух аспектах: фотовозможности и поддержка обновлениями. Это недорогой девайс, который снимает как камерофон, имеет плавный дисплей, отличную производительность, беспроводную зарядку и степень защиты IP67 от пыли и воды. Также Google гарантирует, что через 3-4 года смартфон продолжит получать очередную свежую версию прошивки.

OnePlus 12R назвали "лучшим среднебюджетным смартфоном, работающим как флагман". Аппарат оснащен большим и красивым экраном с частотой 120 Гц, флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и быстрой зарядкой 100 Вт, благодаря чему он кажется намного дороже, чем его цена в $500.

Google Pixel 6a – лучший смартфон до 400 долларов. Хотя по скидке его иногда можно найти и за 300 долларов. Это далеко не самый технически продвинутый девайс, но он до сих пор остается отличным выбором благодаря компактным габаритам, крутым камерам и "чистый" Android, за который, в том числе все "пиксели" и полюбили.

Ранее на рынке был представлен Motorola Edge 50 Pro, первый смартфон с сертификацией Pantone: это означает, что аппарат способен максимально реалистично передавать цвета и оттенки кожи. Это особенно важно для портретной съемки.

А известный бенчмарк AnTuTu назвал лучшие Android-смартфоны прямо сейчас по соотношению цена-мощность. Если вы не следите активно за рынком смартфонов, то для вас данный рейтинг может быть особенно полезен при выборе нового устройства.

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