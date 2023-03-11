Кроме этого, антипремию получил Джаред Лето.

Организаторы антипремии "Золотая малина 2023" огласили список победителей. Как оказалось, в этом году премию получил даже легендарный актер Том Хэнкс. Каким фильмам и каким актерам решили дать "Золотую малину" - читайте ниже.

Худшая мужская роль

"Золотую малину" получил актер и певец Джаред Лето. Критики не оценили его работу в фильме "Морбиус". Эту ленту организаторы антипремии назвали "пустым вампирским фильмом Marvel".

Худшая мужская роль второго плана

Том Хэнкс, как отметили организаторы премии, слишком далеко зашел, когда создал свою версию полковника Тома Паркера в биографическом фильме "Элвис". Сама лента, кстати, номинирована на "Оскар".

Худшее экранное комбо

Эту антипремию также решили отдать Хэнксу. Организаторы заявили, то актер якобы заслуживает "Золотую малину" за "латексное лицо"в фильме "Элвис". Кроме этого, Хэнкса раскритиковала за смешной акцент.

Худшая женская роль

В этом году ни одна актриса не получила антипремию. Организаторы "Золотой малины" присудили ее себе.

Худшая женская роль второго плана

Антипремию получила американская актриса гватемало-пуэрториканского происхождения Андриа Архона. Критики не оценили ее роль в фильме "Морбиус". Там она сыграла Мартину Бэнкрофт.

Худший фильм и худший сценарий

Сразу две "Золотые малины" получил фильм"Блондинка". Кстати, Ана де Армас, сыгравшая в ленте Мэрилин Монро, получила за эту работу номинацию на "Оскар". Организаторы антипремии отметили:

Еще один "биографический фильм" - женоненавистническая, непристойная и лживая "Блондинка", беззастенчиво использующая память о покойной Мэрилин Монро, был назван как худшим фильмом ,так и худшим сценарием (написано режиссером фильма Эндрю Домиником)

Худший приквел, римейк, плагиат или сиквел

Эту антипремию получил фильм "Пиноккио". В нем, кстати, также снимался Том Хэнкс. Организаторы премии назвали фильм "бессмысленным, бездушным переосмыслением".

Худший режиссер

Антипремию получил Machine Gun Kelly (Колсон Бейке). Ему присудили "Золотую малину" за работу над фильмом "Доброго траура". В нем снялась Меган Фокс.

Возвращение к качественному кино - "искупление"

В этом году организаторы антипремии признали, что актер Колин Фаррелл "расправил крылья и вышел из ада". Его "грехи" списали за безупречную работу в фильме "Банши из Инишерина".

Напомним, ранее УНИАН сообщал о полном списке номинантов на премию"Оскар".

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