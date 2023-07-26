Перед этим она наелась лука, поэтому Деймону было противно с ней целоваться.

Американский актер, получивший "Оскар", Мэтт Деймон вспомнил съемки в фильме "Мы купили зоопарк" со Скарлетт Йоханссон. В одной из сцен им пришлось целоваться, однако этот поцелуй произвел на Деймона не очень положительное впечатление.

Во время игры для LadBible он рассказал, что в перерыве между съемками они со Скарлетт решили сходить на обед. Актриса заказала себе бутерброд с луком, даже не подозревая, что вернувшись на съемочную площадку, ей придется целоваться с Деймоном.

"Мы пошли обедать, и мы с ней думали, что все закончилось. Она съела бутерброд с луком на обед, и она пришла, а Кэмерон Кроу установил камеру, и это был кадр поцелуя, и она говорит: "О, черт, я буквально только что съела сэндвич с луком!" - рассказал Мэтт.

Он добавил, что после такого обеда поцелуй с Йоханссон стал пыткой для него. "Это был ад", - сказал актер. Даже после завершения съемок фильма он продолжал подкалывать Скарлетт.

Отметим, комедийный фильм "Мы купили зоопарк" вышел в 2011 году. В центре сюжета семейство, которое решило спасти заброшенный сельский зверинец. Двумя сотням экзотических животных грозила гибель, поэтому семейная пара без капли сомнения потратила все свои сбережения ради сохранения им жизни.

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