Американский актер, получивший "Оскар", Мэтт Деймон вспомнил съемки в фильме "Мы купили зоопарк" со Скарлетт Йоханссон. В одной из сцен им пришлось целоваться, однако этот поцелуй произвел на Деймона не очень положительное впечатление.
Во время игры для LadBible он рассказал, что в перерыве между съемками они со Скарлетт решили сходить на обед. Актриса заказала себе бутерброд с луком, даже не подозревая, что вернувшись на съемочную площадку, ей придется целоваться с Деймоном.
"Мы пошли обедать, и мы с ней думали, что все закончилось. Она съела бутерброд с луком на обед, и она пришла, а Кэмерон Кроу установил камеру, и это был кадр поцелуя, и она говорит: "О, черт, я буквально только что съела сэндвич с луком!" - рассказал Мэтт.
Он добавил, что после такого обеда поцелуй с Йоханссон стал пыткой для него. "Это был ад", - сказал актер. Даже после завершения съемок фильма он продолжал подкалывать Скарлетт.
Отметим, комедийный фильм "Мы купили зоопарк" вышел в 2011 году. В центре сюжета семейство, которое решило спасти заброшенный сельский зверинец. Двумя сотням экзотических животных грозила гибель, поэтому семейная пара без капли сомнения потратила все свои сбережения ради сохранения им жизни.